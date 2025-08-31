scorecardresearch
 

Feedback

बार-बार बीमार होने वाले लोग रोजाना खाएं ये फल, शरीर की इम्युनिटी होगी तेज

क्या आपको भी मौसम बदलने के साथ ही बार-बार खांसी, जुकाम या सर्दी हो जाती है जो कई बार लंबे समय के लिए रहती है. अगर ऐसा है तो आपको अपनी डेली डाइट में कुछ ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जो इम्युनिटी को तेज करने के लिए जाने जाते हैं.

Advertisement
X
इम्युनिटी तेज करने के लिए खाएं ये फल (Photo: AI generated)
इम्युनिटी तेज करने के लिए खाएं ये फल (Photo: AI generated)

कई लोग अक्सर बार-बार बीमार पड़ते हैं, कभी सर्दी, कभी जुकाम और कभी बुखार जैसी दिक्कतें होती हैं. ऐसा आमतौर पर कमजोर इम्युनिटी की वजह से होता है. अगर आपको भी बदलते मौसम के साथ बीमारी की परेशानी है तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजे ंशामिल करनी चाहिए जो इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जानी जाती हैं.

फलों, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है. साबुत अनाज जैसे ओट्स, किनोआ, स्प्राउट्स और चने जैसी चीजें हर किसी की रोजाना की डाइट में शामिल होनी चाहिए.

इनमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देते हैं और ताकतवर बनाए रखते हैं. इसके अलावा भरपूर मात्रा में पर्याप्त नींद लेने, फिजिकल एक्टिविटी और तनाव को कम करना भी जरूरी है. यहां गम आपको कुछ ऐसे फूड्स बता रहे हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी मदद करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

foods for strong bones
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हेल्दी डाइट के साथ खाएं ये चीजें, दर्द और कमजोरी रहेगी दूर 
अनार खाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें (Photo-AI generated)
अनार नहीं हर किसी के लिए! ये 5 लोग भूलकर भी न खाएं फायदे के बदले होगा नुकसान 
Harmful effects of eating too much salt
ज्यादा नमक खाना कितना खतरनाक? 
citrus fruits for health
इम्युनिटी से लेकर चेहरे की चमक बढ़ाते तक, ये हैं रोजाना खट्टे फल खाने के फायदे  
glass of water with cinnamon
रोजाना सुबह पानी में घोलकर पिएं ये एक चीज, शरीर को मिलेंगे ढेरों फायदे 

रोज खाएं ये फल, तेज होगा इम्यून सिस्टम

अगर आप अपनी इम्युनिटी तेज करना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली डाइट में विटामिन सी रिच फलों का सेवन करना चाहिए. मौसंबी, संतरा, कीवी, अमरूद और नींबू जैसी चीजें विटामिन सी का रिच सोर्स होती हैं.

Advertisement

खट्टे फल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जो संक्रमणों से लड़ने के लिए सफेद ब्लड सेल्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है. 

इनमें एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और खट्टे फलों में खूब फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है और आपका वजन भी कंट्रोल में रखता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement