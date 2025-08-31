बार-बार बीमार होने वाले लोग रोजाना खाएं ये फल, शरीर की इम्युनिटी होगी तेज

कई लोग अक्सर बार-बार बीमार पड़ते हैं, कभी सर्दी, कभी जुकाम और कभी बुखार जैसी दिक्कतें होती हैं. ऐसा आमतौर पर कमजोर इम्युनिटी की वजह से होता है. अगर आपको भी बदलते मौसम के साथ बीमारी की परेशानी है तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजे ंशामिल करनी चाहिए जो इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जानी जाती हैं.

फलों, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है. साबुत अनाज जैसे ओट्स, किनोआ, स्प्राउट्स और चने जैसी चीजें हर किसी की रोजाना की डाइट में शामिल होनी चाहिए.

इनमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देते हैं और ताकतवर बनाए रखते हैं. इसके अलावा भरपूर मात्रा में पर्याप्त नींद लेने, फिजिकल एक्टिविटी और तनाव को कम करना भी जरूरी है. यहां गम आपको कुछ ऐसे फूड्स बता रहे हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी मदद करते हैं.

रोज खाएं ये फल, तेज होगा इम्यून सिस्टम

अगर आप अपनी इम्युनिटी तेज करना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली डाइट में विटामिन सी रिच फलों का सेवन करना चाहिए. मौसंबी, संतरा, कीवी, अमरूद और नींबू जैसी चीजें विटामिन सी का रिच सोर्स होती हैं.

खट्टे फल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जो संक्रमणों से लड़ने के लिए सफेद ब्लड सेल्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है.

इनमें एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और खट्टे फलों में खूब फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है और आपका वजन भी कंट्रोल में रखता है.

