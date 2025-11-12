scorecardresearch
 

Fenugreek Water For Skin: पिंपल्स, झुर्रियां और डल स्किन हो जाएगी गायब, सुबह-सुबह पिएं मेथी पानी, शाम तक चेहरा करने लगेगा ग्लो!

सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना आपकी स्किन के लिए वरदान साबित हो सकता है. ये आसान घरेलू नुस्खा चेहरे से मुंहासे, दाग-धब्बे और झुर्रियां दूर करता है और नेचुरल ग्लो लाता है. आयुर्वेदिक तरीके से स्किन को जवान और हेल्दी बनाए रखने का ये सबसे सिंपल तरीका है.

सर्दियों में मेथी पानी पीने से स्किन नेचुरली हेल्दी बनी रहती है. (Photo: AI Generated)
Fenugreek Water For Skin: सदियों से मेथी को भारतीय घरों में सेहत और सुंदरता दोनों के लिए रामबाण माना गया है. आपकी दादी-नानी हमेशा कहा करती थीं मेथी छोटी है, पर बड़ी काम की चीज है और सच भी यही है. यs छोटे-छोटे दाने सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के खजाने से भरे होते हैं. मेथी में भरपूर मात्रा में विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, और सूजन कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और स्किन की खूबसूरती को बाहर से निखारते हैं. सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा फायदेमंद होता है चाहे आप इसे अपने खाने में डालें, पानी में भिगोकर पिएं या चेहरे पर लगाएं.

आयुर्वेद में भी मेथी को 'स्किन को जवान और शरीर को तंदुरुस्त रखने वाला अनमोल बीज' कहा गया है. ये हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है, खून को साफ करती है और स्किन की नेचुरल ग्लो वापस लाती है. रेगुलर तरीके से मेथी का पानी पीने से चेहरे पर निखार आता है, दाग-धब्बे हल्के पड़ते हैं और स्किन मुलायम व टाइट रहती है. जी हां, सही सुना आपने मोथी का पानी पीने से आपकी स्किन हेल्थ सुधर सकती है. चलिए जानते हैं मेथी दाने का पानी किस तरह आपके स्किन की सारी परेशानियां खत्म कर सकता है.

कैसे बनता है मेथी का पानी?
रात में एक बड़ा चम्मच मेथी के दाने एक कप पानी में भिगो दें. सुबह उठकर पानी को छान लें और खाली पेट पी लें. यही है आपका हेल्दी मेथी वॉटर. एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा जो स्किन को ग्लोइंग और जवां बनाता है. आप चाहें तो भीगे हुए दानों को पीसकर फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्किन सॉफ्ट और फ्रेश दिखती है.

स्किन के लिए मेथी के पानी के जबरदस्त फायदे

1. मुंहासे और फुंसियां करता है दूर: मेथी में ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया और इंफेक्शन से लड़ते हैं. इससे मुंहासे, पिंपल्स और दाग-धब्बे कम होते हैं.

2. स्किन टोन करता है साफ: रोजाना पीने से चेहरा साफ और फ्रेश दिखने लगता है. झाइयां और डलनेस धीरे-धीरे कम हो जाती हैं.

3. नेचुरल ग्लो लाता है: मेथी पानी शरीर से टॉक्सिंस निकाल देता है, जिससे चेहरा अंदर से हेल्दी और बाहर से चमकदार दिखता है.

4. झुर्रियां और एजिंग रोकता है: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी स्किन को टाइट रखते हैं और झुर्रियां आने से रोकते हैं.

5. स्किन की जलन और लालिमा कम करता है: अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो मेथी का ठंडा असर खुजली और जलन को आराम देता है.

6. स्किन को हाइड्रेट रखता है: मेथी में नैचुरल मॉइस्चर होता है जो आपकी स्किन को मुलायम और मॉइस्चराइज्ड रखता है.

7. हार्मोन और डिटॉक्स में मदद करता है: ये शरीर से गंदगी निकालता है और हार्मोन बैलेंस करता है, जिससे चेहरा साफ और ग्लोइंग दिखता है.

किन बातों का रखें ध्यान?
1. शुरुआत में थोड़ी मात्रा से शुरू करें (ज्यादा लेने पर पेट खराब हो सकता है).
2. चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
3. गर्भवती महिलाएं या जिन्हें दालों/फलियों से एलर्जी है, वो डॉक्टर से सलाह लें.
4. भीगे हुए बीजों को बहुत देर तक न रखें वे सड़ सकते हैं.

