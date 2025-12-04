Fatty Liver: फैटी लिवर तो नहीं? बिना टेस्ट के घर पर ऐसे पहचानें शुरुआती लक्षण, Liver डॉक्टर ने बताया तरीका

फैटी लिवर आजकल एक बहुत आम लेकिन खतरनाक समस्या बनती जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें फैटी लिवर है या यह आगे चलकर कितना खतरनाक साबित हो सकता है. दुनिया भर में करीब 32 से 40 फीसदी लोगों को नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज है और लाखों लोग इसकी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके हैं. जब हालत बहुत खराब हो जाती है तो कई बार लिवर ट्रांसप्लांट ही आखिरी विकल्प बचता है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए लंबा इंतजार और लाइफ-रिस्क दोनों मौजूद रहते हैं.

ऐसे में डॉक्टर लगातार ये सलाह देते हैं कि फैटी लिवर के शुरुआती संकेतों को जल्द ही पहचान लेना बेहद जरूरी है. स्टैनफर्ड, हार्वर्ड और AIIMS से ट्रेनिंग कर चुके लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने इस बीमारी के पांच शुरुआती संकेत बताए हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इन संकेतों की खास बात ये है कि आप इन्हें बिना डॉक्टर के पास जाए और बिना पैसे खर्च किए मिनटों में घर पर ही पहचान सकते हैं. चलिए जानते हैं.

पेट के आसपास बढ़ता फैट

डॉ. सेठी के मुताबिक अगर आपका फैट पेट के आसपास बढ़ रहा है तो ये फैटी लिवर का पहला संकेत हो सकता है. जब लिवर में फैट जमा होने लगता है तो शरीर के बीच वाले हिस्से में चर्बी बढ़ती है. जिन लोगों का BMI 27 से ज्यादा होता है या जिनका वजन ज्यादातर पेट पर बढ़ता है, उन्हें फैटी लिवर का खतरा ज्यादा रहता है. जिन लोगों के कंधों या हिप्स पर फैट ज्यादा रहता है, वे कम जोखिम में रहते हैं.

हमेशा थकान महसूस होना

अगर आप बिना किसी वजह के हर समय थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो यह भी फैटी लिवर की निशानी हो सकती है. डॉ. सेठी के अनुसार जब लिवर सही तरह से काम नहीं करता तो शरीर में लगातार थकावट रहती है. ये थकान नॉर्मल नहीं होती बल्कि लगातार बनी रहती है. कई बार ये दिमाग और शरीर दोनों पर असर करती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम भी भारी लगने लगते हैं.

दाएं तरफ की पसलियों के नीचे दर्द या भारीपन

लिवर हमारे पेट के दाईं तरफ, ऊपर की ओर मौजूद होता है. ऐसे में अगर आपको उस हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो रही है तो ये लिवर में सूजन या फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. हालांकि यह दर्द हमेशा लिवर के कारण ही नहीं होता, इसलिए डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है ताकि सही वजह पता चल सके.



चेहरे पर मुंहासे, गर्दन की सिलवटों में स्किन काली होना या बाल झड़ना

डॉ. सेठी बताते हैं कि फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा संबंध होता है. जब शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो स्किन की सिलवटों में कालापन आना शुरू हो जाता है. इसे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहा जाता है. कुछ लोगों में चेहरे पर लालिमा या मुंहासे भी बढ़ जाते हैं. इसके साथ ही हार्मोनल बदलावों की वजह से बाल भी जरूरत से ज्यादा झड़ने लगते हैं क्योंकि शरीर को बालों के लिए जरूरी पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाते.

जी मिचलाना और भूख न लगना

नॉजिया यानी जी मिचलाना और भूख कम लगना भी फैटी लिवर के आगे बढ़ चुके स्टेज का संकेत हो सकता है. जब लिवर पर दवाब ज्यादा पड़ता है तो वह अपने काम ठीक से नहीं कर पाता. इसका असर खाने की इच्छा पर दिखने लगता है. इस दौरान पेट में असहजता, थकान और बिना वजह वजन कम होना भी महसूस हो सकता है.

