How to burn visceral fat: पेट की जमी चर्बी घटाने का सबसे सरल तरीका! कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया

How to burn visceral fat: विसरल फैट को गलाने का तरीका अमेरिका के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रदीप जमनदास ने बताया है जो कोई भी फॉलो करके अपने पेट के आसपास जमे फैट को कम कर सकता है.

पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है. (Photo: FreePic)
पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है. (Photo: FreePic)

How to burn visceral fat: पेट और उसके आसपास में जमी चर्बी से आज के समय में हर तीसरा इंसान परेशान है. ये चर्बी न सिर्फ दिखने में खराब लगती है बल्कि यह शरीर के अंदर कई बीमारियों की जड़ें भी बना देती है. इस फैट को विसरल फैट कहते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, विसरल फैट यानी आंतों-अंगों के आसपास जमा चर्बी सबसे खतरनाक होती है और यह हार्ट डिजीज, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं की वजह बन सकती है. अमेरिका के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रदीप जमनदास ने विसरल फैट को गलाने का तरीका बताया है जो आपकी काफी मदद कर सकता है.

क्या है विसरल फैट गलाने का तरीका?

डॉ. प्रदीप के मुताबिक, विसरल फैट जलाने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है फास्टिंग यानी उपवास. उनका कहना है कि लंबे समय तक खाना नहीं खाने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और यही समय शरीर अपनी जमा चर्बी को ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है. फास्टिंग के पहले 12 घंटे में शरीर अपनी शुगर एनर्जी (ग्लाइकोजन) का उपयोग करता है. लेकिन 12 घंटे के बाद, जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, शरीर पेट में जमा हुई चर्बी को जलाना शुरू करता है जो विसरल फैट बन जाता है. फास्टिंग ही शरीर की चर्बी कम करने का सबसे तेज नेचुरल तरीका है.

डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ फास्टिंग से पूरा असर नहीं मिलेगा. साथ ही प्रोसेस्ड फूड और शुगर को डाइट से बाहर करना भी जरूरी है. इसके साथ ही यदि आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे. यदि आप अपने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं तो शरीर फैट जलाने की प्रक्रिया को तेज कर देगा.

कैसे जमती है शरीर की चर्बी?

हर बार जब आप खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है और हर बार जब इंसुलिन बढ़ता है तो शरीर चर्बी स्टोर करता है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है खाने के बीच शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए ताकि वह अपने अंदर जमी चर्बी का इस्तेमाल कर सके. साफ शब्दों में कहें तो फास्टिंग शरीर को साफ करने का प्राकृतिक उपाय है. यह न केवल पेट की चर्बी कम करता है बल्कि दिल, लिवर और ब्लड प्रेशर पर भी पॉजिटिव प्रभाव डालता है. लेकिन ध्यान रहें किसी भी डाइट या फास्टिंग रूटीन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
