scorecardresearch
 

Feedback

रंगोली से बढ़ाएं दीपावली की रौनक, इस दिवाली ट्राई करें ये आसान डिजाइन

दिवाली पर रंगोली बनाने का चलन बहुत समय से चलता आ रहा है और अगर आपको भी रंगोली बनाना पसंद है. तो आज हम आपके लिए कुछ आसान रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप आसानी से बनाकर अपने घर का हर कोना सजा सकती हैं.

Advertisement
X
दिवाली पर रंगोली से अपने घर का हर कोना सजाएं. (Photo: AI-generated)
दिवाली पर रंगोली से अपने घर का हर कोना सजाएं. (Photo: AI-generated)

दीपावली पर सिर्फ मिठाइयां ही नहीं दी जाती है, बल्कि रंगोली का भी खास महत्व होता है. इस पर्व पर रंगोली बनाना भी एक परंपरा है, जो न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां भी लाती है. रंगोली का मुख्य कारण घर में शुभता और समृद्धि का स्वागत करना होता है, ऐसा माना जाता है कि रंग-बिरंगी रंगोली देखकर देवी लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सुख-समृद्धि लाती हैं. 

रंगोली बनाने के लिए पारंपरिक रूप से रंगीन चावल, आटा, फूल, रंगोली पाउडर और कभी-कभी रेत का इस्तेमाल किया जाता है. आजकल लोग और भी क्रिएटिव हो गए हैं और कॉटन बॉल, लाइट्स और नकली फ्लावर्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करके खूबसूरज डिजाइन तैयार करते हैं, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तब भी आप आसानी से खूबसूरत रंगोली तैयार कर सकते हैं.

इस दीवाली बनाएं ये आसान रंगोली डिजाइन

फ्लोटिंग रंगोली: यह डिजाइन पानी से भरे कटोरे में फूल और पंखुड़ियों को डालकर बनाया जाता है. यह देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. दीपों की हल्की रोशनी में ये रंगोली और भी खूबसूरत दिखाई देती है.

सम्बंधित ख़बरें

fenugreek seeds of bowl
मोम की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी, बस ऐसे करें मेथी दाना का सेवन 
Rujuta Diwekar Skincare tips
दिवाली पर हीरोइनों जैसा ग्लो! करीना की न्यूट्रिशनिस्ट के 3 आसान तरीके 
Oils for frying (Photo: AI Generated)
फ्राइड फूड के शौकीनों के लिए राहत की खबर! डॉक्टर ने बताए 4 हेल्दी तेल 
Japanese Man heartbreaking story
बैंक में 4 करोड़ होने के बावजूद दुखी है ये जापानी शख्स, बताई अपनी कहानी 
indoor plants watering timings
Indoor Plants को पानी देने का सही समय क्या है? 

फूलों वाली रंगोली: अगर आप नेचुरल और ताजगी भरा लुक चाहते हैं तो आपके लिए फूलों वाली रंगोली एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. गुलाब, चमेली और गेंदा के फूलों का इस्तेमाल करके शानदार पैटर्न बनाया जा सकता है. यह न केवल सजावट में बेहतर है बल्कि इनकी खुशबू से घर महक उठता है.

Advertisement

डॉट रंगोली: डॉट या बिंदु रंगोली बनाने में सरल होती है और इसे बनाना काफी आसान है. सिर्फ रंग-बिरंगे डॉट्स को सही तरीके से लगाना होता है और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं. डॉट वाली रंगोली खासतौर पर दक्षिण भारत में काफी फेमस है, जिसे आमतौर पर कोलम के नाम से जाना जाता है.

कुंदन रंगोली: यह डिजाइन खास तौर पर शादी और त्योहारों में इस्तेमाल होती है, इसमें रंगों के साथ कुंदन या ग्लिटर का इस्तेमाल करके इसे शाही और अट्रैक्टिव लुक दिया जाता है. आप चाहें तो इस दीवाली इस कुंदन रंगोली को बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं.

राइस रंगोली: चावल से बनी रंगोली पारंपरिक और सुंदर होती है, इसे रंगीन करके घर की सीढ़ियों और दरवाजों के पास सजाया जा सकता है. यह रंगोली बनाने में आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है. 

रंगोली बनाने के टिप्स

  • रंगोली बनाने से पहले जगह को साफ और सूखा रखें.
  • पैटर्न तैयार करने के लिए पहले हल्का आउटलाइन बना सकते हैं.
  • छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल करें, यह परिवारिक खुशियां बढ़ाता है.
  • नेचुरल रंगों जैसे हल्दी और चीनी और फूलों का इस्तेमाल करके आप एक इको-फ्रेंडली रंगोली बना सकते हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement