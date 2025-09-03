scorecardresearch
 

घरेलू फेस मास्क बनाते समय इन 4 चीजों से करें परहेज, वरना हो सकता है नुकसान

DIY फेस मास्क नेचुरल और आसान होते हैं, लेकिन हर घरेलू चीज स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होती. जानें स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक कौन-से 4 इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं.

नेचुरल दिखने वाली हर एक चीज आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है. (Photo: AI Generated)
आजकल सभी लोग अपनी हेल्थ और स्किन का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं. वे ना केवल महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, बल्कि बहुत से घरेलू नुस्खे भी फॉलो करते हैं. वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है और उस पर आए दिन नए-नए DIY ट्रेंड करते रहते हैं. इन्हीं में से कुछ DIY फेस मास्क भी हैं, जो बहुत पॉपुलर होने के साथ ही बनाने में आसान भी हैं. दरअसल, ये सस्ते होते हैं, नेचुरल लगते हैं और घर पर ही स्पा जैसा फील देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आज कल DIY फेस मास्क लगाते हैं.

इन DIY फेस मास्क में सभी घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन सच ये है कि रसोई की हर चीज स्किन के लिए सही नहीं होती. ये समझकर कुछ भी मुंह पर लगाना अच्छा नहीं होता कि वो नेचुरल है. जी हां, नेचुरल का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा फायदेमंद ही हो. कुछ चीजें स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, स्किन पर जलन कर सकते हैं. स्किन एक्सपर्ट डॉ. गुरवीन वरैच गरेकर बताती हैं कि DIY मास्क में कुछ चीजों को मिलाने से बचना चाहिए. चलिए जानते हैं वो कौन सी हैं.

नींबू: नींबू का रस बहुत ही एसिडिक होता है (pH 2), जबकि आपकी स्किन का pH 4.7–5.5 के बीच होता है. pH का ये अंतर स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है और जलन कर सकता है. नींबू में मौजूद सोरालेन नामक तत्व स्किन को सूरज की रोशनी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, जिससे जलन, छाले या काले धब्बे हो सकते हैं.

बेकिंग सोडा: ये नींबू के उलट बहुत एल्कलाइन होता है. इसका pH 9 होता है. इससे स्किन का नैचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है और स्किन रूखी, पैची हो जाती है. इसके साथ ही स्किन पर इंफेक्शन या पिंपल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं. ये दानेदार होता है, जिसकी वजह से स्किन पर छोटे कट या जलन भी कर सकता है.

आलू का रस: लोग मानते हैं कि आलू का रस काले धब्बे हल्के करता है, लेकिन इसका कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं है. आलू में सोलनिन जैसे केमिकल होता हैं जो एलर्जी या जलन पैदा कर सकते हैं. इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रस निकालने के बाद जल्दी खत्म हो जाते हैं. अगर आप आलू का रस बार-बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे रैशेज या एलर्जी हो सकती है.

कच्चे अंडे: कच्चे अंडों में साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है, जो स्किन पर छोटे कट या आंखों में जाने से गंभीर इंफेक्शन कर सकता है. अंडे की सफेदी लगाने पर जो टाइटनेस महसूस होती है, वो सिर्फ सूखा प्रोटीन है. ये सच में झुर्रियों को नहीं घटाता. अंडे का प्रोटीन स्किन में अब्सॉर्ब भी नहीं होता, बल्कि ये रोमछिद्र बंद करके पिंपल्स पैदा कर सकता है.

---- समाप्त ----
