फीकी पड़ गई चेहरे की चमक? लगाएं सोहा अली खान का 2 मिनट वाला घरेलू पैक

सोहा अली खान ने एक घरेलू फेस पैक बताया है जो स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है. इस फेस पैक को बनाना बहुत आसान है और ये सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है. आपको इसे महज 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाना होता है और उसके बाद आपका चेहरा चमक उठता है.

नेचुरल ग्लो पाने के लिए चेहरे पर घरेलू चीजें लगाएं.(Photo: Instagram/@sakpataudi)
Soha Ali Khan Beauty Tips: फेस्टिवल सीजन में हम लोग बिना किसी टेंशन के मीठा और तला-भुना खाते हैं. दिवाली से पहले घरों की सफाई करते हैं और महिलाएं तो दिवाली से कुछ दिनों पहले से ही हैवी मेकअप करने लगती हैं. देखा जाए तो दीपावली के मौके पर हैवी मेकअप और अनहेल्दी फूड्स हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं. मगर इसका हमारी सेहत और स्किन दोनों पर ही गलत असर पड़ता है.

ऐसे में स्किन को देखभाल की जरूरत होती है. अगर आप भी स्किन को फेस्टिव सीजन के साथ सॉफ्ट और मखमली बनाना चाहते हैं तो आप सोहा अली खान के इस खास होममेड फेस पैक को आजमा सकते हैं. सोहा ने इंस्टाग्राम पर एक घरेलू फेस पैक लगाते हुए वीडियो शेयर किया है. सैफ की बहन ने बताया है कि इस फेस पैक को उन्होंने अपनी रसोई में मौजूद चीजों से मिलाकर महज 2 मिनट में बन जाता है.

इन चीजों से बनाया फेस पैक

2 बड़े चम्मच बेसन
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच चंदन पाउडर
2 बड़े चम्मच दही
1 चम्मच शहद (अगर आपको मुंहासे हो तो शहद न डालें)
गुलाब जल

इस तरीके से बनाएं फेस पैक

फेस पैक को बनाने के लिए आप एक कटोरे में बेसन, ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर, चंदन पाउडर, दही और शहद मिलाएं. इसे एक अच्छा-सा चिकना पेस्ट बनाने के लिए इसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें डालें. फिर इसे अपने साफ चेहरे पर 10 से 15 तक लगाकर रखें और आखिर में हल्के हाथों से मसाज करने के बाद ठंडे पानी से धो लें.

A post shared by Soha (@sakpataudi)

करीना कपूर की ननद सोहा अली खान के मुताबिक,  यह घरेलू फेस पैक  जल्दी ही चेहरे पर ग्लो ला देता है और रेडनेस को शांत करता है. सेंसिटिव स्किन को भी परेशान नहीं करता है, लेकिन फिर भी लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. सोहा ने बताया कि उन्होंने इस पेस्ट में शहद नहीं डाला है, क्योंकि उनके मुंह के पास कुछ दाग हैं.

