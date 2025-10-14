scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली गिफ्ट पर खर्च न करें ज्यादा पैसे, घर पर ही आसानी से बनाएं ये शानदार गिफ्ट हैंपर

दिवाली के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट देते हैं. जिसके लिए वो हजारों रुपये खर्च भी करते हैं, लेकिन गिफ्ट देखकर लोग कई बार खुश भी नहीं होते हैं, क्योंकि बाजार में ओवररेटेड और बोरिंग गिफ्ट हैंपर मिलते हैं. इसलिए इस साल आप घर पर ही बिना पैसे खर्च किए क्रिएक्टिव गिफ्ट हैंपर बना सकते हैं.

Advertisement
X
दिवाली पर इस बार बोरिंग गिफ्ट्स न दें. (Photo: AI-generated)
दिवाली पर इस बार बोरिंग गिफ्ट्स न दें. (Photo: AI-generated)

दिवाली सिर्फ मिठाइयां खाने या पटाखे जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये खुशियां और अपनापन का प्रतीक है. इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को गिफ्ट देकर अपने प्यार और अपनेपन को जताते हैं. मगर अक्सर लोग दिवाली गिफ्ट के नाम पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, बाजार में दिवाली गिफ्ट के नाम पर जो हैंपर मिलते हैं वो न किसी काम के होते हैं और न ही उनका कोई इस्तेमाल होता है.

सबसे बड़ी बात है कि 5 से 100 रुपये की 5 चीजों को मिलाकर एक गिफ्ट हैंपर बना दिया जाता है और उसकी 500-1000 रुपये कीमत ली जाती है. इसलिए इन गिफ्ट्स में पैसे खर्च करने की बजाय आप घर पर ही कुछ खास और यूनिक गिफ्ट हैंपर बना सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

हैंडीक्राफ्ट सजावट वाले गिफ्ट हैंपर

घर पर बनाए गए गिफ्ट हैंपर को खूबसूरत बनाना आसान है, इसके लिए आप छोटे-छोटे डिब्बों या बास्केट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें हैंडीमेड मोमबत्तियां, सूखे फूल, चॉकलेट्स या छोटे टेडी बियर रख सकते हैं, रंग-बिरंगे रिबन और हैंडमेड कार्ड्स इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं.

कुकिंग लवर्स के लिए स्पेशल हैंपर

अगर आपके रिश्तेदार या दोस्त को खाना बनाना पसंद है, तो उन्हें कुकिंग थीम वाला हैंपर बना कर दीजिए. इन्हे बनाने के लिए घर पर बने मसाले, जार में बिस्कुट, होममेड जेली, अचार या हर्बल चाय पैक कर सकते हैं. इस गिफ्ट हैंपर की खासियत ये है कि ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम में भी आते हैं. जब-जब आपका दोस्त इनका इस्तेमाल करेगा,तब-तब वो आपको याद भी करेगा.

सम्बंधित ख़बरें

syndrome of kbc kid
KBC बच्चे की टोन पर विवाद: 'Influencer Syndrome'? 
Kaju Katli (Photo: AI Generated)
दिवाली पर सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बनाएं हेल्दी गुड़ काजू कतली, मिनटों में तैयार होगी स्वीट ट्रीट! 
group of young people doing smoking
'सिगरेट छोड़ी...', एर्दोगन को मेलोनी का फनी जवाब लेकिन छिपी है बड़ी बात 
Soha Ali Khan (Photo: Instagram/@sakpataudi)
सोहा अली खान ने दिखाया दिवाली की सफाई को वर्कआउट में बदलने का तरीका!  
Diwali Special Footwear:
Diwali Special Footwear: एथनिक आउटफिट के साथ दिवाली पर पहनें ये स्टाइलिश फुटवियर, पैरों से नजर नहीं हटा पाएंगे लोग 
Advertisement

ब्यूटी और वेलनेस गिफ्ट हैंपर

हेल्दी लाइफ और खुद की देखभाल पर ध्यान रखने वालों के लिए ब्यूटी और वेलनेस गिफ्ट हैंपर बढ़िया ऑप्शन है. इसमें आप होममेड फेस पैक, लेमोनेड स्क्रब, नेचुरल हैंडमेड साबुन और छोटे बॉडी ऑयल पैक कर सकते हैं. इन गिफ्ट्स को देखकर वो खुश भी होंगे और इसके साथ ही वो इनका रोजाना इस्तेमाल भी करेंगे. 

 पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स

जब गिफ्ट हैंपर को पर्सनलाइज करते हैं तो ये उसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है. किसी के नाम की कॉफी मग, हैंडमेड नोटबुक, या फोटो फ्रेम में आपकी और उनके खूबसूरत मोमेंट की फोटो डालना गिफ्ट को खास और यूनिक भी बना देता है. 

क्रिएटिव पैकेजिंग

सिर्फ गिफ्ट ही नहीं बल्कि उसकी सुंदरता उसकी पैकेजिंग से भी होती है, इसलिए गिफ्ट को खास तरीके से पैक करना चाहिए. आप पुराने अखबार, क्राफ्ट पेपर, रिबन और ड्राई फ्लावर से एक स्टाइलिश और इको-फ्रेंडली पैकेज बना सकते हैं और ये दिखने में तो लाजवाब लगते हैं साथ ही एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement