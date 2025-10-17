scorecardresearch
 

Diwali 2025: घर की लाइटिंग में रखें इन बातों का ध्यान, हर आने-जाने वाले की ठिठक जाएंगी नजरें

Diwali 2025: सही तरीके से लाइट्स लगाकर न केवल घर को खूबसूरत बनाया जा सकता है, बल्कि घर के कोने-कोने में त्योहार की चमक बिखेरी जा सकती है. आइए जानते हैं लाइटिंग से जुड़े कुछ डेकोर टिप्स.

एक्सपर्ट से जानें फेयरी लाइट्स से घर सजाने का तरीका (Photo-AI generated)
एक्सपर्ट से जानें फेयरी लाइट्स से घर सजाने का तरीका (Photo-AI generated)

दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों में फेयरीलाइट्स (झालर वाली लाइटें) लगाना पसंद करते हैं. ये हर जगह आसानी से मिल जाती हैं और घर के कोने-कोने में चमक भर देती हैं.  लेकिन सिर्फ लाइट्स लगाने भर से काम नहीं चलता, सही जगह और तरीके से इन्हें लगाना जरूरी है ताकि घर की बनावट और सजावट खूबसूरती से उभर सके.ऐसे में, यह जानना जरूरी है कि इन्हें लगाने का सही तरीका क्या है.

फेयरी लाइट्स आपके डिजाइन के कैनवास पर रोशनी के स्ट्रोक्स की तरह होती हैं. त्योहारों के समय फेयरी लाइट्स को ऐसे लगाएं जैसे आप अपने कैनवास पर हल्के-हल्के स्ट्रोक्स कर रहे हो.  घर की बनावट, लाइट्स का साइज  और फोकस प्वाइंट को ध्यान में रखें. आइए जानते हैं होम डेकोर एक्सपर्ट से फेयरीलाइट्स से घर को सजाने के 3 आसान तरीके.

आउटडोर प्लेसमेंट (घर के बाहर)

क्रिएटिव डायरेक्टर देविका खोसला के मुताबिक, घर के बाहर लाइट्स को सोच-समझकर लगाएं ताकि घर की आर्किटेक्चर जैसे बालकनी की रेलिंग, खिड़की या दरवाजे के फ्रेम खूबसूरती से उभरें. ध्यान रखें कि किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा लाइट्स न लगाएं, बल्कि इसे इस तरह लगाएं कि घर की सजावट सही तरीके से हाइलाइट हो सके.

इंडोर प्लेसमेंट (घर के अंदर)

  • घर के अंदर लाइट्स की मात्रा थोड़ी कम और सोच-समझकर लगाएं. हल्की स्ट्रिंग लाइट्स को नेट वाले पर्दे के पीछे या  पूजा स्थल के किनारों पर लगाएं ताकि ये खास जगहों को आकर्षक बनाए लेकिन रूम को भारी न करें.
  • अलग-अलग ऊंचाई पर लाइट्स लगाएं जैसे शेल्फ, मेंटल या वॉल डेकोर पर. इससे कमरे में डाइमेंशन और विजुअल इंटरेस्ट आएगा.
  • डाइनिंग एरिया में फेयरी लाइट्स को फूलों की माला या टेबल के सेंटरपीस में लगाएं. इससे कमरों में हल्की रोशनी और टेक्सचर बनती है. 
  • साफ-सुथरा दिखने के लिए ट्रांसपेरेंट हुक्स या एडहेसिव स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें ताकि घर की वायरिंग नजर न आए और फिनिश पॉलिश्ड लगे.

लाइटिंग करते वक्त सोच-समझकर जगह चुनें

घर की लाइटिंग बैलेंस में करें. किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा लाइट्स न लगाएं. फेयरी लाइट्स को कैंडल्स या लालटेन के साथ मिलाएं, जिससे रूम में गहराई, गर्मी और सॉफ्ट लुक आए.  बाहर की जगह पर पेड़ों-पौधों के चारों ओर लाइट्स लगाएं ताकि रोशनी घर की दीवारों के बाहर भी फैले और मेहमानों के लिए स्वागत में गर्मजोशी भरा माहौल बने.  

अंत में घर की लाइटिंग इस तरह से करें कि घर की खूबसूरती, स्ट्रक्चर, सजावट सब उभर कर आएं. जब लाइट्स सही तरीके से लगाई जाती हैं तो ये सिर्फ सजावट नहीं रहती, बल्कि ये गर्मजोशी, एलिगेंस और त्योहार की खुशी का अहसास भी देती हैं और घर का हर कोना चमक उठता है.

---- समाप्त ----
