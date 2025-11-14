scorecardresearch
 

Diabetes risk factors: डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाने वाली 7 कॉमन आदतें, कहीं आप को तो नहीं खतरा?

आज वर्ल्ड डायबिटीज डे (World Diabetes Day) के मौके पर जागरुकता बढ़ाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी वो कॉमन आदतें हैं जो डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा देती हैं.

आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है. (Photo: FreePic)
World Diabetes Day: आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है. शुगर की इस बीमारी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है. अगर भारत की बात करें तो डायबिटीज कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है और अब ये उम्र से संबंधित बीमारी नहीं रही है. हालांकि अगर समय रहते इस बारे में पता चल जाए तो इसे रिवर्स भी किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए जरूरत है आपको पता हो कि कौन-कौन सी चीजें डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा रही हैं. 

1. ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड का सेवन

सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड जूस, बिस्किट, केक, चॉकलेट, व्हाइट ब्रेड जैसे फूड्स ब्लड शुगर को काफी तेजी से बढ़ाते हैं. यदि कोई लगातार इन चीजों का सेवन करता है तो उसे डायबिटीज का जोखिम हो सकता है.

2. अधिक कैलोरीज और कम फाइबर वाली डाइट

यदि आप रोजाना अधिक कैलोरी खा रहे हैं या फिर आपकी प्लेट में कम फाइबर वाला खाना कम है और तला-भुना, मैदा, रिफाइंड ऑयल वाला खाना अधिक है तो इंसुलिन पर प्रेशर आता है और जोखिम बढ़ता है.

3. सुस्त लाइफस्टाइल

कम चलना, घंटों बैठकर काम करना, बिल्कुल एक्सरसाइज न करना ये सारी चीजों डायबिटीज के साथ-साथ कई अन्य बीमारियों को भी न्यौता देती हैं.

4. बढ़ता वजन और पेट की चर्बी

पेट पर फैट (visceral fat) सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जो आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज का कारण बनता है. इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज का जोखिम कम करने के लिए वेट भी मेंटेन करना चाहिए।

5. लगातार तनाव में रहना

आपके शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) ब्लड शुगर को बढ़ाता है और लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. इसलिए कह सकते हैं कि स्ट्रेस से डायबिटीज का भी जोखिम होता है.

6. कम नींद लेना

नींद की कमी इंसुलिन संवेदनशीलता को कम करती है. रिसर्च के मुताबितक यदि कोई रोजाना 5–6 घंटे से कम सोता है तो उन लोगों में खतरा अधिक पाया जाता है.

7. धूम्रपान-शराब का सेवन

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दोनों चीजों से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता. इससे डायबिटीज का जोखिम कम होता है.

