आंखों में छिपे हैं डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल के लक्षण! बिना टेस्ट कराए इन संकेतों से पहचानें

डायबिटीज-हाई कोलेस्ट्रॉल उन बीमारियों में से हैं जो किसी भी उम्र में हो सकती हैं. इन्हें मुख्यत: लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है. अक्सर लोगों को इन बीमारियों के लक्षण जब तक नजर नहीं आते वो लोग उनकी जांच नहीं कराते या फिर ये नहीं मानते कि उन्हें ऐसी कोई समस्या है. लेकिन क्या आप जानते हैं डॉक्टर आपकी आंख देखकर डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण बता सकते हैं. वे संकेत कौन से हैं, आइए जानते हैं.

आंखें कैसे बताती हैं सेहत

अक्सर सभी आंखों की समस्याओं को सिर्फ नजर से जोड़कर देखते हैं जैसे धुंधला दिखना, सिरदर्द या देर तक स्क्रीन देखने से जलन. लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि आंखें आपके सेहत में आ रही गड़बड़ियों को भी काफी आराम से बता सकते हैं. कई बार डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां शुरुआत में कोई बड़ा लक्षण नहीं देतीं लेकिन उनके पहले संकेत आंखों और आंखों के आसपास दिखने लगते हैं. ये संकेत बीमारी की पुष्टि तो नहीं करते लेकिन उन्हें अनदेखा भी नहीं करना चाहिए.

पलकों पर पीले धब्बे

Harvard Medical School के मुताबिक, यदि आपकी आंखों की पलकों पर और उनके अंदरूनी कोनों के पास पीले या हल्के सफेद धब्बे दिखने लगें तो उन्हें जैंथेलाज्मा (Xanthelasma) कहा जाता है और ये अक्सर खून में बढ़े कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकते हैं.

आंख की पुतली के चारों ओर सफेद-ग्रे रिंग

Mayo Clinic के मुताबिक, कई बार आंख की रंगीन पुतली (आईरिस) के चारों ओर सफेद या ग्रे रंग की रिंग दिखाई देने लगती है. इसे कॉर्नियल आर्कस (Corneal Arcus) कहा जाता है. बुजुर्गों में यह उम्र से जुड़ा सामान्य बदलाव हो सकता है लेकिन 40 साल से कम उम्र में इसका दिखना हाई कोलेस्ट्रॉल का रेड फ्लैग माना जाता है. यह रिंग आंख की कॉर्निया में फैट जमा होने से बनती है और आमतौर पर नजर पर असर नहीं डालती.

बार-बार धुंधली नजर यानी डायबिटीज

Johns Hopkins Medicine के मुताबिक, अगर आपकी नजर कभी साफ और कभी अचानक धुंधली हो जाती है तो इसे सिर्फ थकान या मोबाइल स्क्रीन का असर मान लेना सही नहीं. ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव का असर सीधे आंखों के लेंस पर पड़ता है जिससे फोकस बदल जाता है और नजर धुंधली हो सकती है.

आंखों में लालिमा

आंखों में लगातार लालिमा, तैरते हुए काले धब्बे (फ्लोटर्स), रोशनी की चमक या अचानक नजर कम होना जैसे लक्षण कभी भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए. डायबिटीज के मरीजों में यह डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत हो सकता है. वहीं हाई ब्लड शुगर आंखों की बारीक नसों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है.

