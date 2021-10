Dengue Fever Prevention: डेंगू में भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, हालत हो जाएगी और खराब, रिकवरी में होगी मुश्किल

Dengue Fever Prevention Diet: सर्दी का मौसम आ गया है. इस मौसम में डेंगू (Dengue fever) का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से फैलती है. संक्रमित होने के बाद से इसके लक्षण 3 दिनों से लेकर 14 दिनों तक बने रहते हैं. डेंगू की शुरुआत तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द, थकान, मितली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते और भूख ना लगने जैसे लक्षणों (Dengue symptoms) से होती है. डेंगू के इलाज की कोई सटीक दवा नहीं है लेकिन सही खानपान से इस बीमार से जल्दी ठीक हुआ जा सकता है. आइए जानते हैं कि डेंगू बुखार से उबरने के लिए क्या खाना (Best Foods to Recover From Dengue Fever) चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए.

इन चीजों को खाने से करें परहेज (Foods to Avoid in Dengue)- डेंगू के मरीजों को अपने लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए. इस समय खानपान पर खास ध्यान देने की जरूरत है वरना लापरवाही की वजह से बीमारी गंभीर हो सकती है. डेंगू बुखार में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए-

ऑयली या फ्राइड फूड (Oily/Fried food)- डेंगू के मरीजों को ऑयली या फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. इस समय हल्का खाना सबसे अच्छा रहता है.ऑयली फूड में फैट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है. इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और रिकवरी में दिक्कत आती है.

मसालेदार खाना (Spicy Food)- डेंगू के मरीजों को मसालेदार खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए. यह पेट में एसिड जमा कर सकता है और अल्सर की दिक्कत बढ़ा सकता है. इसकी वजह से ठीक होने में लंबा समय लग जाता है क्योंकि शरीर को दोगुनी बीमारी से लड़ना पड़ता है.

कैफीन वाले ड्रिंक्स (Caffeinated beverages)- डेंगू में शरीर को तरल पदार्थों की बहुत जरूरत होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूब चाय या कॉफी पिएं. इस समय हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पिएं और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स से दूर रहें क्योंकि ये दिल की धड़कन बढ़ाने, थकान और मांसपेशियों की दिक्कत बढ़ाती हैं.

नॉनवेज खाने से रहें दूर (Avoid Non-vegetarian food)- डेंगू के मरीजों को नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें खूब सारा मसाला होता है और ये आसानी से पचता भी नहीं है. नॉनवेज मरीज की दिक्कत को और बढ़ा सकता है. इसलिए इस समय गुनगुना पानी पिएं और खूब सारा हेल्दी लिक्विड डाइट लें.

डेंगू के बुखार में खाएं ये चीजें (Best Foods to Recover From Dengue Fever)- डेंगू के बुखार में हल्की और आसनी से पचने वाली चीजें खानी चाहिए. डाइट में ऐसी चीजें शामिल करने चाहिए जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़े. इससे रिकवरी तेजी से होती है.

पपीते का पत्ता (Papaya leaf)- पपीते के पत्ते में पपैन और काइमोपैपेन जैसे एंजाइमों पाए जाते है. ये पाचन में मदद करता है और सूजन और पेट फूलने की समस्या को रोकता है. इसके अलावा ये प्लेटलेट काउंट भी तेजी से बढ़ाता है. 30ml ताजा पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करता है और इससे डेंगू के इलाज (Treatment of dengue) में मदद मिलती है.

अनार (Pomegranate)- अनार सभी जरूरी पोषक तत्वों और मिनरल्स से भरपूर होता है जो शरीर को अंदर से एनर्जी देता है. अनार खाने से थकान का एहसास कम होता है. आयरन से भरपूर होने के कारण अनार खून बनाने में काफी फायदेमंद होता है. यह ब्लड प्लेटलेट काउंट को भी बनाए रखता है जिससे डेंगू से उबरने में आसानी होती है. सदियों से अनार का इस्तेमाल औषधीय गुणों के लिए किया जाता रहा है.

नारियल पानी (Coconut Water)- डेंगू बुखार में डिहाइड्रेशन होना आम बात है. इस बीमारी में नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. नारिलय पानी इलेक्ट्रोलाइट्स और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. ये शरीर में पानी की कमी पूरी कर तरोताजा महसूस कराता है.

हल्दी (Turmeric)- हल्दी में भी कई सारे औषधिय गुण पाए जाते हैं. आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है. एंटीसेप्टिक और मेटाबॉलिज्म बूस्टर होने के कारण डेंगू में इसके इस्तेमाल की खास सलाह दी जाती है. हल्दी-दूध पीने से डेंगू बुखार तेजी से ठीक होता है.

मेथी (Fenugreek)- मेथी के सेवन से नींद बहुत अच्छी आती है. मेथी ट्रैंक्विलाइज़र की तरह काम करती है जो दर्द को कम करने में सहायक होती है. मेथी डेंगू के तेज बुखार को कंट्रोल करने में भी काफी कारगर होती है.

संतरा (Orange)- संतरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें विटामिन C भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. संतरा और इसका जूस डेंगू के इलाज में काफी फायदेमंद होता है.

ब्रोकली (Broccoli)- ब्रोकली विटामिन K का अच्छा स्रोत है जो ब्लड प्लेटलेट्स तो फिर से बनाने का काम करती है. डेंगू के मरीजों को हर ब्रोकली खानी चाहिए क्योंकि ये प्लेटलेट्स को गिरने नहीं देती है. ब्रोकली एंटीऑक्सिडेंट और कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है.

पालक (Spinach)- पालक आयरन और ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही प्लेटलेट लेवल काउंट बढ़ाने में पालक काफी कारगर है. डेंगू के मरीजों को पालक की सब्जी या सूप जरूर पीना चाहिए. इसे रिकवरी तेजी से होती है.

कीवी (Kiwi)- कीवी में पोटेशियम के साथ-साथ विटामिन A और विटामिन E की अच्छी मात्रा होती है. ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने के साथ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. कीवी में मौजूद कॉपर विशेष रूप से स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बनाती है जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और डेंगू बुखार से लड़ने में मदद मिलती है.