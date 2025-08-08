सेहत ही नहीं स्किन के लिए भी वरदान है चिया सीड्स, इस तरह से करें इस्तेमाल

चिया सीड्स को सुपरफूड कहा जाता है. इसे खाने से हमारी सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं. ये छोटे से बीज हमारी स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. यह स्किन को नमी देते हैं और एक्सफोलिएट करते हैं जिससे आपको हेल्दी, चमकदार स्किन मिल सकती है.

स्किन की हेल्थ के लिए चिया सीड्स क्यों खाएं?

ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर, चिया सीड्स आपकी स्किन को अंदर से पोषण देने का काम करते हैं. सेवन करने पर, ये स्किन में नमी बनाए रखकर स्किन की ओवरऑल हेल्थ में सुधार करते हैं.

चिया सीड फेस मास्क कैसे बनाएं

चिया सीड्स से पौष्टिक फेस मास्क बनाना आसान है. बीजों को रात भर भिगोकर रखें जब तक कि वे जेल जैसी बनावट न बना लें. ये भीगे हुए बीज स्किन के लिए ज़रूरी सभी पोषक तत्व—ओमेगा-3, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन—को बरकरार रखते हैं जो स्किन की नमी और लचीलेपन को बढ़ाते हैं. अगले दिन, भीगे हुए चिया सीड्स को बराबर मात्रा में शहद या दही के साथ मिलाएं. इस मिश्रण को लगाने से स्किन गहराई से हाइड्रेट होती है और इससे निखार आता है, जिससे आपका चेहरा मुलायम और कोमल बनता है.

चिया बीजों से बने DIY फेस मास्क

एक्स्ट्रा नमी के लिए, भीगे हुए चिया बीजों को मसले हुए केले या एवोकाडो के साथ मिलाएं. विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये प्राकृतिक तत्व, चिया सीड्स के साथ मिलकर आपकी स्किन को पोषण प्रदान करते हैं.

क्या चिया सीड्स को फेस स्क्रब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है?

जी हाँ, चिया सीड्स अपने प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग गुणों के कारण एक अच्छा एक्सफोलिएटर माने जाते हैं. एक एक्सफोलिएटिंग स्क्रब बनाने के लिए, पिसे हुए चिया के बीजों को नारियल तेल जैसे किसी भी ऑर्गेनिक तेल में मिलाएं. इस मिश्रण को अपने चेहरे पर धीरे से मालिश करें ताकि डेड स्किन, कोशिकाएँ हट जाएं.

