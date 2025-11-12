अमीर सेलेब्स के घर खूब दिख रहा इस यूनिक डिजाइन का सोफा, देखिए PHOTOS

Kidney Bean Shape Sofa Trend: परिवार का सबसे ज्यादा कीमती समय घर के सोफे पर ही गुजरता है, जहां बैठकर लोग बातें करते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं. सोफा लिविंग एरिया को खूबसूरत भी बनाता है, ऐसे में अलग-अलग तरीके के सोफा सेट मार्केट में मिलते हैं. लव सीट्स से लेकर लेदर रिक्लाइनर और सोफा सेट अलग कलर और डिजाइन के साथ शेप में मिलते हैं, लेकिन इस समय एक सोफा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है.

और पढ़ें

अगर आप भी अपने घर के पुराने सोफे को देखकर बोर हो गए हैं और नया खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आज हम आपको ट्रेंडिंग सोफे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आजकल हॉलीवुड सेलेब्स का फेवरेट बना हुआ है. इस सोफे को अगर आप अपने घर लाते हैं तो रिश्तेदार देखकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

ट्रेंड में है ये सेलेब्स फेवरेट सोफा

जहां पहले ग्रीन वेलवेट काउच ट्रेंड में बना हुआ था, वहीं अब किडनी बीन शेप सोफा हॉलीवुड स्टार्स के बीच काफी ट्रेंड कर रहा है. ये सोफे अपने यूनिक और कर्व्ड डिजाइन की वजह से किसी भी लिविंग रूम को मॉडर्न और एलिगेंट लुक देते हैं. हाल ही में यह सोफा ख्लोए कार्दशियन, क्रिसी टाइगन और केट हडसन जैसे स्टार्स के घरों में नजर आए हैं.

Advertisement

क्यों कहा जाता है ‘किडनी बीन’ सोफा

इस स्टाइल का नाम ‘किडनी बीन’ इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप बिल्कुल उसी बीन की तरह होता है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह ट्रेंड नया है, तो ऐसा नहीं है. साल 1970 और 1980 में भी इस तरह के कर्व्ड फर्नीचर काफी पॉपुलर हुआ करते थे, उस समय मैक्सिमलिज्म डिजाइन का दौर था, जहां बोल्ड कलर्स और यूनिक पैटर्न का इस्तेमाल खूब किया जाता था.

किडनी बीन सोफे का बदला रूप

हालांकि अब समय के साथ सोफे के रूप में जरूर बदलाव हो गया है, आज के किडनी बीन सोफे मॉडर्न कलर्स के साथ आ रहे हैं, जैसे डीप ऑरेंज, ब्लश पिंक और बेज में कलर्स के सोफे मार्केट में हैं, जिनका लुक क्लासिक है और कलर पैलेट काफी मिनिमलिस्टिक है. जैसा कार्दशियन स्टाइल होम्स में देखा गया था.

सेलेब्स के किडनी बीन सोफे

ख्लोए कार्दशियन के घर में ग्रे कलर का सोफा है, केट हडसन का सोफा लिनन बेज में है और क्रिसी टाइगन के पास क्रीमी बुक्ले फैब्रिक वाला सोफा है. इन तीनों के ही पास किडनी बीन शेप सोफे हैं, लेकिन कलर सबके अलग और नए है जो उनके घर को मॉर्डन लुक देते हैं.

केट हडसन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें ब्राइट ऑरेंज आउटफिट में अपने न्यूट्रल कलर वाले सोफे बैठी हुई थीं. इस पोस्ट में उनकी ड्रेस काफी अलग दिख रही थी, क्योंकि उनके लिविंग रूम में सॉफ्ट और सटल डेकोर किया हुआ था.

Advertisement

अगर आप भी अपने घर को स्टाइलिश और ट्रेंडी बनाना चाहते हैं, तो आप भी किडनी बीन शेप सोफा को अपने लिविंग एरिया की शोभा बढ़ाने के लिए ला सकते हैं. क्योंकि ये सिर्फ यूनिक नहीं दिखता है बल्कि आपके स्पेस में मॉडर्न टच भी लाता है.





---- समाप्त ----