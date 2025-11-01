'लंबी उम्र जीना चाहते है तो तुरंत छोड़ दें ये 3 काम', अरबपति ब्रायन जॉनसन ने खोला अपना एंटी-एजिंग सीक्रेट!

Bryan Johnson Longevity Tips: दुनिया में हर कोई लंबी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहता है और अगर आप भी ये सपना देखते हैं तो टेक बिजनेसमैन और एंटी-एजिंग इन्फ्लुएंसर ब्रायन जॉनसन की इन आदतों को अपना सकते हैं. इंटरनेट की दुनिया में ब्रायन जॉनसन का नाम काफी पॉपुलर है और उसकी वजह ये है कि उनको लेकर कथित दावा है कि वो खुद को जवान रखने के लिए रोजाना लाखों रुपये खर्च करते हैं.

इसके लिए वो बहुत सख्त रूटीन फॉलो करते हैं, उन्होंने स्प्राउट पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि आज की लाइफस्टाइल और समाज की गलत आदतें हमारी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं. इतना ही नहीं हम गलत आदतों के आदी बन गए हैं, हमें लगता है देर रात तक जागना, स्क्रीन पर रहना या स्ट्रेस लेना नॉर्मल है. लेकिन यही चीजें हमारे शरीर को बूढ़ा बना देती हैं.

इस दौरान ब्रायन ने बताया कि कुछ चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है अगर आप लंबी और हेल्दी जिंदगी चाहते हैं. वो भी इन 3 चीजों से हमेशा दूर रहते हैं.

स्मोकिंग



स्मोकिंग से खांसी, सांस की बीमारियां, और फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही ये हमें जल्दी बूढ़ा भी बना रही है.

ब्रायन कहते हैं कि स्मोकिंग फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, इससे सांस लेने की ताकत घटती है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं.

एक्सरसाइज न करना

स्ट्रेस और डूम-स्क्रोलिंग

तीसरी आदत स्ट्रेस और ड्रूम-स्क्रोलिंग है, जिसका आजकल अधिकतर लोग शिकार हैं. ब्रायन के मुताबिक, लगातार स्ट्रेस लेने और सोशल मीडिया पर निगेटिव खबरें देखते रहना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है.

इससे ब्रेन पर नेगेटिव असर पड़ता है, नींद खराब होती है और चिंता बढ़ती है. लगातार डूम-स्क्रोलिंग करने से सिरदर्द, थकान और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी हो सकते हैं.

