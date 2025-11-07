scorecardresearch
 

Bridal Beauty Tips: शादी से पहले लगाएं ये 5 देसी उबटन, बिना मेकअप मिलेगा नेचुरल ब्राइडल ग्लो

Bridal Beauty Tips: शादी से पहले अगर आप पार्लर ट्रीटमेंट या महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स के बजाय नेचुरल तरीके से ब्राइडल ग्लो पाना चाहती हैं तो दादी-नानी के बताए ये देसी उबटन आपके लिए परफेक्ट हैं. इन उबटनों की खासियत है कि इनमें कोई केमिकल नहीं, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो त्वचा को अंदर से पोषण देकर निखार लाते हैं.

उबटन जो दुल्हन के चेहरे पर लाएगा चांद सा निखार (Photo- AI generated)
हर लड़की का सपना होता है कि वह अपनी शादी पर सबसे खूबसूरत और सबसे अलग दिखे. इसके लिए कई लोग पार्लर ट्रीटमेंट या महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं लेकिन क्या आप जानती हैं कि चेहरे की असली निखार तो दादी-नानी के नुस्खों में छिपा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं उबटन की जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है.

दादी-नानी के जमाने से इस्तेमाल किया जाने वाला यह नेचुरल स्क्रब और फेस मास्क आज भी उतना ही असरदार है. हल्दी, बेसन, चंदन, दूध और बादाम जैसी चीजों से बना उबटन न केवल त्वचा को गहराई से साफ करता है, बल्कि उसे सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है जिससे चेहरे पर नेचुरल निखार आता है. आइए जानते हैं ऐसे 5 देसी उबटन के बारे में जो शादी से पहले आपकी स्किन को ब्राइडल ग्लो देने में मदद कर सकते हैं.

 हल्दी और चंदन से बना उबटन 

हल्दी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण त्वचा को निखारने और पिगमेंटेशन कम करने में मदद करते हैं. जब इसे चंदन पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो यह पोर्स को टाइट करने और झुर्रियों की समस्या को कम करने में मदद करता है. यह उबटन स्किन टोन को बेहतर बनाता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है.

 मूंग दाल और बेसन से बना उबटन

मूंग दाल और बेसन का उबटन स्किन को अंदर से पोषण देता है. इनमें विटामिन A, B और C भरपूर मात्रा में होते हैं जो त्वचा पर निखार लाते हैं और स्किन टोन बेहतर बनाते हैं. इसे रोजाना लगाने से पिगमेंटेशन और डलनेस कम होती है और चेहरे पर ब्राइडल ग्लो आता है.

बादाम और दूध से बना उबटन

बादाम त्वचा को जरूरी पोषक तत्व देकर उसे हेल्दी और फ्रेश बनाते हैं. यह पिंपल्स को कम करने में भी मदद करते हैं. इसे बनाने के लिए कुछ बादाम को कुछ घंटों के लिए दूध में भिगो दें, फिर उनका छिलका उतारकर थोड़ा सा दूध मिलाकर पीस लें. यह उबटन स्किन को हल्के एक्सफोलिएट करता है,  टैनिंग दूर करता है  और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है.

ओटमील और बेसन से बना उबटन

ओटमील सेंसिटिव स्किन के लिए बेहतरीन है क्योंकि यह स्किन को हाइड्रेट करता है और हल्का एक्सफोलिएशन देता है. जब इसमें बेसन मिलाया जाता है तो यह एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर स्किन को डीप क्लीन करता है. यह कॉम्बिनेशन चेहरे की रंगत निखारता है, स्किन टोन बेहतर करता है, पिंपल्स कम करता है और स्किन का PH बैलेंस बेहतर करता है.

नीम और ऐलोवेरा से बना उबटन

नीम पत्तों का इस्तेमाल पिंपल्स से राहत पाने के लिए सालों से किया जाता रहा है. इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो त्वचा को साफ और इंफेक्शन-फ्री रखते हैं.  ताजे नीम के पत्तों का पाउडर बनाकर उसमें ऐलोवेरा जेल मिलाएं और फेस पर लगाएं.  यह पैक स्किन को साफ, हेल्दी और पिंपल-फ्री रखता है.

    Advertisement