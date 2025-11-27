scorecardresearch
 
अरबपति की बेटी की शादी: 3 मीटर ऊंचा 'महल जैसा' केक, पेरिस से सीधे लाए थे भारत, देखें PHOTOS

राजस्थान के उदयपुर में मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और एनआरआई वामसी गदिराजू की भव्य शादी हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जेनिफर लोपेज, रणवीर सिंह पहुंचे थे. इस शादी में पेरिस से 3 मीटर ऊंचा राजस्थानी वास्तुकला प्रेरित केक मंगाया गया था.

केक डिजाइनर और पेस्ट्री शेफ बैस्टियन ब्लैंक-टैलेउ ने केक बनाया था. (Photo: Instagram/केक डिजाइनर और पेस्ट्री शेफ बैस्टियन ब्लैंक-टैलेउ)
केक डिजाइनर और पेस्ट्री शेफ बैस्टियन ब्लैंक-टैलेउ ने केक बनाया था. (Photo: Instagram/केक डिजाइनर और पेस्ट्री शेफ बैस्टियन ब्लैंक-टैलेउ)

Rama Raju Mantena's daughter's wedding: मंटेना, ऑरलैंडो स्थित अरबपति और इंजेनस फार्मास्युटिकल्स के सीईओ रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी 25 नबंवर को उदयपुर में हुई जो चारों तरफ चर्चा का विषय बनी. नेत्रा मंटेना ने एनआरआई टेक बिजनेसमैन वामसी गदिराजू के साथ शादी की जिसका समारोह 3 दिन तक चला. इस शादी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जेनिफर लोपेज, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर जैसे कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों ने भाग लिया था.

शादी में आए मेहमान, दुल्हन की ड्रेस, डेकोरेशन, म्यूजिक नाइट के साथ-साथ शादी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात सुर्खियों में बनी हुई है. लेकिन इसके साथ ही शादी की एक चीज पर लोगों का ध्यान खिंचा वो था शादी का केक.

क्या थी केक की खासियत

राजस्थानी वास्तुकला से प्रेरित इस विशाल केक को पेरिस से बनाकर ही इंडिया लाया गया था. इस केक की ऊंचाई 3 मीटर थी जो देखने में मार्बल जैसा दिख रहा था. केक के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं जो देखने में किसी महल के प्रवेश द्वार की तरह लग रही थीं.

केक पर गुंबद, झरोखे और छतरियों की आकृतियां बनी हुई थीं. साथ ही हाथी, बाघ, मोर जैसे जानवर भी बनाए गए थे.पास से देखने पर फूलों और पत्तियों के डिजाइन भी दिखाई देते हैं जो बिल्कुल असली लग रहे थे.

केक वाकई लाजवाब लग रहा था और आकार में भी काफी बड़ा था. यह केक ऑर्डर पर बनाया गया था और यह पेरिस के लग्जरी केक डिजाइनर और पेस्ट्री शेफ बैस्टियन ब्लैंक-टैलेउ (Bastien blanc tailleur) ने बनाया था. बैस्टियन के पास एक हाई-प्रोफाइल क्लाइंट बेस है और वे हमेशा काफी लग्जरी और विशाल केक बनाते आए हैं.

बैस्टियन ने शेयर किया वीडियो

बैस्टियन ने केक का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा, ' उदयपुर के सिटी पैलेस में, हमने नेत्रा और वामसी की शादी का जश्न मनाया. राजस्थान की वास्तुकला और भारत के प्रतीकात्मक जानवरों से प्रेरित केक के साथ रात काफी अच्छी रही.'

शेफ ने इस जटिल काम को इतनी खूबसूरती से कैसे अंजाम दिया है. हालांकि इतना अच्छा केक यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि दूल्हा-दुल्हन ने केक कैसे काटा होगा, क्योंकि वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था.

कौन हैं राजू मंटेला और उनके बेटी-दामाद

राजू मंटेना यूएस फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम हैं. वह इंजेनस फार्मास्युटिकल्स (Ingenus Pharmaceuticals) के चेयरमैन और सीईओ हैं. उन्होंने अपने करियर में कई सफल हेल्थकेयर कंपनीज जैसे ICORE Healthcare, OncoScripts बनाई हैं. वह मूल रूप से भारत में विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTU) से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद उन्होंने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से से क्लिनिकल फार्मेसी में डिग्री हासिल की थी.

उनकी बेटी नेत्रा मंटेना ने भी फार्माकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और वह अभी न्यूयॉर्क में काम करती हैं. उनकी शादी हाल ही में वामसी गादिराजू सुपरऑर्डर के को-फाउंडर और एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के CTO से उदयपुर में हुई.

---- समाप्त ----
