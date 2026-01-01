Bath in Winters: सर्दियों में नहाते वक्त नहीं डराएगा ठंडा पानी, बाथरूम बनेगा विंटर प्रूफ और आएगा मजा

Bath in Winters: इन दिनों हर तरफ कढ़ाके की ठंड पड़ रही है. ठंड में हम सभी का मन केवल रजाई में ही पड़े रहने का करता है और इस मौसम में सबसे ज्यादा डर सुबह उठकर नहाने का लगता है. ठंडी दीवारें, ठंडा फर्श और नलों से आता बर्फीला पानी देखकर ही मन खौफ से भर जाता है. लेकिन अगर आप अपने बाथरूम में कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर लें तो इससे ना केवल आपका सर्दियों में नहाने का डर दूर होगा बल्कि आपको कड़ाके की ठंड में भी गर्माहट और सुकून का अहसास मिलेगा.

1. सर्दियों में घर के अंदर ठंड इसलिए लगती है क्योंकि आपकी खिड़कियों, झरोखों या दरारों से ठंडी हवा घर के अंदर आती है. यही हवा बाथरूम की खिड़की से भी जाती है. इसलिए ठंड में आप बाथरूम की खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दें जिससे उसका तापमान ठीक रहेगा.

2. सर्दियों में बाथरूम में पीली रोशनी वाले बल्ब लगाएं जो गर्माहट पैदा करते हैं. सफेद एलईडी लाइट की तुलना में ये बल्ब बाथरूम के वातावरण को थोड़ा गर्म रखने में मदद कर सकते हैं जिससे आपको बाथरूम में ठंड का एहसास कम महसूस होगा.

3. इसके अलावा नहाने से पहले बाथरूम में बड़ी बाल्टी में उबलता हुआ गर्म पानी भरकर रख दें. उसकी भाप से पूरे बाथरूम का तापमान बढ़ जाए और नहाते वक्त आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी.

4. सर्दियों में बाथरूम का फर्श बहुत ठंडा होता है. जैसे ही हम नंगे पैर ठंडी टाइल्स पर कदम रखते हैं तो शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती है और हमें ज्यादा ठंड लगने लगती है. इससे बचने के लिए बाथरूम के फर्श पर रबर के पायदान या वाटरप्रूफ कालीन बिछा दें. इससे आपके पैर सीधे ठंडे फर्श के संपर्क में नहीं आएंगे.

5. नहाने से कम से कम 10-15 मिनट पहले गीजर चालू कर दें ताकि पानी का तापमान सही हो सके. पानी पहले से गर्म होगा तो आपको नहाने के लिए जाते वक्त ज्यादा डर या आलस नहीं आएगा. इसके अलावा नहाने से पहले अपने तौलिए को किसी हीटर के पास रख दें ताकि वो गर्म हो जाए. नहाने के तुरंत बाद अगर आप उसे तुरंत लपेट लेंगे तो आपको फिर बिलकुल भी ठंड का अहसास नहीं होगा.

