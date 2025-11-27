अंबानी फैमिली के फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना की फीस कितनी? कभी करते थे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब

Fitness coach Vinod Channa fees: विनोद चन्ना सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं और मुंबई में रहते हैं. वह वेट ट्रेनिंग, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, डाइट मैनेजमेंट न्यूट्रिशन संबंधी गाइडेंस देते हैं और साथ ही इंजुरी रिहैब और स्ट्रेंथ संबंधित ट्रेनिंह भी देते हैं. विनोद जैकलीन, जॉन अब्राहम, हर्षवर्धन राणे, रितेश देशमुख, शिल्पा शेट्टी जैसे कई सेलेब्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं. इसके साथ ही देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक अंबानी फैमिली के भी वे कोच रहे हैं. अनंत अंबानी का उन्होंने ही वेट लॉस कराया था. विनोद ने Aajtak.in को बताया कि वह अभी भी अंबानी फैमिली के कोच हैं. अब ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि वो कितनी फीस लेते होंगे?

पॉडकास्ट में बताई अपनी फीस

विनोद चन्ना ने पॉडकास्ट शो में बताया था, 'ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में मेरी ट्रेनिंग चलती हैं. ऑनलाइन में 1 लाख रुपये फीस करता हूं 12 सेशन के.'

'इसके अलावा कोई मेरे जिम में आ रहा है या मुझे वहां पर बुला रहा है तो वो डिस्टेंस और मेरा टाइम कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से डेढ़, ढ़ाई और तीन लाख रुपये महीने तक चार्ज करता हूं.'

'जिन्हें मैं चाहिए होता हूं तो मुझे उनके साथ ट्रेवल भी करना होता है. वो दिन का खर्चा लाखों में हो सकता है. सेलिब्रिटीज या टाइकून्स वगैरह के पास को ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का. तो जाहिर सी बात है वे जहां होंगे उनको एक अच्छा मौका मिलता है.'



हाउस कीपिंग का काम भी किया

विनोद मुंबई के एक साधारण परिवार से आते हैं. बचपन से ही गरीबी और जिम्मेदारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और बचपन में उनकी आर्थिक हालात इतने कमजोर थे कि पढ़ाई पूरी करना मुश्किल था. उन्होंने शुरुआती दौर में स्वीपर (झाड़ू-पोंछा लगाने का काम) तक किया ताकि घर-खर्च चल सके और वे जिम ट्रेनिंग कर सकें. जिम में फ्लोर ट्रेनर के रूप में उन्हें पहली नौकरी मिली थी जिसके लिए उन्हें 600-700 रुपये मिलते थे. दिनभर मशीनें साफ करना, प्लेट्स लगाना-उतारना उनका काम था.

