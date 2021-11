Amla benefits: सर्दियों के लिए सुपरफूड है आंवला, जानें इसे खाने के 6 जबरदस्त फायदे

Amla benefits: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है. डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसमी फल खाने से हर तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. ऐसा ही एक मौसमी फल है आंवला. सर्दियों में आंवला खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं कि आंवला खाने के क्या फायदे (Benefits of eating Amla) हैं और आखिर इस मौसम में आंवला खाने की सलाह क्यों दी जाती है.

विटामिन C से भरपूर- आंवला खाने की सबसे पहली वजह यही है कि इसमें खूब सारा विटामिन C होता है. 100 ग्राम आंवले में संतरे की तुलना में 10 से 30 गुना अधिक विटामिन C होता है. हर दिन आंवला खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है. आंवले में पाया जाने वाला विटामिन C एथेरोस्‍कलेरोसिस जैसी बीमारी से बचाता है.

इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद- सर्दियों का मौसम इम्यून सिस्टम के लिए काफी कठिन होता है. आंवला में पाए जाने वाले विटामिन्स कोल्ड और वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं जिससे शरीर इन बीमारियों से बचा रहता है.

मुंह के छालों को करे दूर- अगर आपके मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं तो आंवले से बेहतर इलाज और कुछ नहीं हो सकता. गर्म पानी में आंवले का जूस मिलाकर इसे हर दिन पिएं. आपको कुछ दिनों में ही इसका असर दिखने लगेगा और बार-बार छाले होना बंद हो जाएंगे. हर दिन कच्चा आंवला खाने या इसका जूस पीने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं. इसके अलावा ये सांसों की दुर्गंध भी दूर करता है.

ब्लड शुगर को करे कंट्रोल- आंवला में क्रोमियम नाम का तत्व पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी उपयोगी होता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए आंवला एक बेहतरीन फल है. हालांकि, आंवले में बहुत सारा फाइबर होता है इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए. ज्यादा फाइबर से इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है.

मुंहासों की समस्या दूर करता है- आंवले में खून को साफ करने के गुण होते हैं. इसकी वजह से मुहांसों की समस्या दूर होती है और त्वचा बेदाग और चमकदार बनती है. आंवले में पाया जाने वाला विटामिन C स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और त्वचा की सूजन कम करता है. ये त्वचा की खराब हो चुकी कोशिकाओं में नई जान डालता है.

रूसी और सफेद बालों की समस्या करे दूर- हर दिन आंवला हेयर क्लींजर से मसाज करने से रूसी की समस्या दूर होती है और बालों में चमक आती है. अगर आपके बाल रूखे हों या समय से पहले सफेद हो रहे हों तो आंवले का तेल बालों में लगाएं. आपकी सारी समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी.