आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने दिए लड़कों को बड़े काम के टिप्स, आप भी पढ़ लें

आलिया भट्ट अपनी शादी के कारण चर्चा में बनी हुई हैं. आलिया, महेश भट्ट की दूसरी वाइफ सोनी राजदान की बेटी हैं. सोनी राजदान से महेश भट्ट की एक बेटी और है, जिनका नाम शाहीन भट्ट है. शाहीन भट्ट फिल्मों से दूर हैं लेकिन वे फेमस बुक राइटर और स्क्रीन राइटर हैं. शाहीन इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 3.36 लाख फॉलोवर्स हैं. वे अक्सर लाइफस्टाइल टिप्स शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने लड़कों के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं. शाहीन ने जो टिप्स शेयर किए हैं वह लड़कों की स्किन केयर से संबंधित हैं. तो आइए उन टिप्स को भी जान लीजिए.

क्या पुरुषों के लिए स्किन केयर रूटीन जरूरी है? (Is a skin care routine necessary for men)

ग्लोइंग और हेल्दी स्किन कौन नहीं चाहता? अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर किसी को लगता है कि उसकी स्किन अच्छी रहे. लेकिन अगर लड़कों की बात करें तो वे लड़कियों की अपेक्षा स्किन को लेकर अधिक सीरियस नहीं होते. लड़के फेस वॉश करने के बाद स्किन पर कुछ नहीं लगाते. वहीं कई लड़के तो रात में सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश भी नहीं करते, बस सादा पानी से धोकर सो जाते हैं.

ऐसा करने से उनकी स्किन की क्वालिटी धीरे-धीरे खराब होने लगती है, नतीजन उनको पिंपल, एक्ने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. स्किनकेयर सेल्फ केयर रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें त्वचा की देखभाल करना, स्वस्थ रखना और ग्लोइंग बनाना शामिल है. स्किन केयर हर किसी के लिए जरूरी होता है. शाहीन भट्ट ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर पुरुषों के लिए स्किन केयर और इसके लाभ के बारे में पोस्ट शेयर की है और पहले से चले आ रहे मिथकों को तोड़ा है.

पुरुषों को भी जरूरी है स्किन केयर (Men also need skin care)

शाहिन भट्ट ने पोस्ट में लिखा, स्किन केयर उन सभी के लिए है जो अपनी त्वचा से प्यार करते हैं और इसकी देखभाल करने में विश्वास करते हैं. यह पर्सनल केयर का एक हिस्सा है और जो लोग अपनी स्किन को लेकर सीरियस रहते हैं उन सभी को स्किनकेयर रूटीन फॉलो करना चाहिए. महिलाओं की तरह ही पुरुषों की त्वचा में भी छिद्र, महीन रेखाएं, टेक्सचर और मुंहासे होते हैं इसलिए जो लोग अपनी स्किन से प्यार करते हैं, उन्हें अपनी स्किन पर ध्यान देना चाहिए.

शाहीन ने यह भी बताया कि पुरुषों को स्किनकेयर पर भी ध्यान क्यों देना चाहिए? शाहीन ने लिखा, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को मुंहासे होने का खतरा अधिक होता है. स्किन केयर मुंहासों को ठीक करने में मदद करता है. पीएच लेवल को कंट्रोल करते हुए ऑयल रिलीज को रोकने में मदद करता है, यह त्वचा को उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाने से रोकने में मदद करता है. पुरुषों की त्वचा को भी यूवी किरणों से नुकसान होता है इसलिए त्वचा की देखभाल ही त्वचा को इससे बचाने में मदद करती है.