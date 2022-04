'KGF' स्टार रॉकी जैसी बियर्ड पाने के 5 आसान तरीके, घनी दाढ़ी और मूंछ से मिलेगा मॉचो लुक

’KGF’ मूवी में एक्टर रॉकी (यश) की लंबी दाड़ी, मूंछ और बालों ने उनके गैंगस्टर लुक को काफी फेमस कर दिया था. मूवी के बाद से हर कोई उनकी तरह घनी और काली बियर्ड रखने की कोशिश करता था और बियर्ड ग्रोथ के लिए कई तरीके भी अपनाता था. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घनी दाढ़ी और मूंछ रखना तो चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दाढ़ी की लंबाई नहीं बढ़ रही है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिनकी दाढ़ी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको कुछ नेचुरल तरीके अपनाने की जरूरत है. अगर आप भी केजीएफ स्टार रॉकी की तरह घनी बियर्ड रखना चाहते हैं तो आर्टिकल में बताए हुए नेचुरल बियर्ड ग्रोथ तरीके अपनाएं, जिससे कुछ ही समय में बियर्ड ग्रोथ करने लगेगी.

घर पर तेजी से दाढ़ी कैसे बढ़ाएं? (How To Grow A Beard At Home Faster)

(Image Credit : Getty images)

हर कोई इस सवाल का जबाव जानना चाहता है अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो सुनें. तकनीकी रूप से बियर्ड ग्रोथ के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह अपने आप विकसित होती है. लेकिन दाढ़ी की ग्रोथ 3 स्टेज में होती है. जैसे:

क्लीन शेव से हल्के बाल

हल्के बाल से ठूंठ तक

ठूंठ से लेकर फुल बियर्ड

यदि कोई भी बियर्ड ग्रोथ की इन 3 स्टेज में बियर्ड केयर अच्छे से करता है, तो उसे घनी दाढ़ी पाने में मदद मिल सकती है.

1. क्लीनिंग और मॉइस्चराइजिंग (Cleaning and moisturizing)

बियर्ड को धोने और मॉइश्चराइज करने से सीधे तौर पर मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा करने से दाढ़ी के रोमछिद्र पर लगी हुई गंदगी और शुष्क त्वचा को हटाने में मदद मिलेगी और मॉइस्चराइज करने से बालों के नीचे की त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद मिलेगी.

2. दाढ़ी का तेल/लोशन/बाम (Beard oil/Lotion/Balm)

यह बात अभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है कि बियर्ड ऑयल, लोशन और बाम वास्तव में तेजी से दाढ़ी की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं. लेकिन हां, ये प्रोडक्ट बियर्ड को मॉइस्चराइज करने और उभरा हुआ दिखने में मदद करते हैं, जिससे बियर्ड दिखने में काफी अच्छी लगती है. इसके अलावा इन प्रोडक्ट से दाढ़ी में मालिश करने से चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिलती है जो कि बियर्ड ग्रोथ में मदद कर सकती है.

3. पोषण पर ध्यान दें (Focus on your nutrition)

यदि आपकी डाइट खराब है तो आप भले ही कितने भी महंगे से महंगे लोशन और क्रीम लगा लीजिए, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा. इसलिए बियर्ड ग्रोथ के लिए अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना काफी जरूरी है. अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हेल्दी और शाइनिंग वाली बियर्ड पाने में मदद मिलेगी. तेजी से दाढ़ी बढ़ाने के लिए डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज और हेल्दी फैट वाले फूड को शामिल करें.

4. एक्सरसाइज (Exercise)

जिस तरह एक्सरसाइज करने से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है, उसी तरह दाढ़ी के विकास में भी एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. दरअसल, एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और बालों की जड़ों तक सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है. इसके अलावा एक्सरसाइज करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोंस टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो बालों और दाढ़ी के विकास में मदद करता है.

5. स्मोकिंग छोड़ें (Quit Smoking)

स्मोकिंग करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और उससे बालों की जड़ों में केशिका ब्लड फ्लो कम हो जाता है. जिसके कारण दाढ़ी के विकास में देरी होती है. इसलिए धूम्रपान को भी बियर्ड ग्रोथ के लिए हानिकारक माना जाता है.

6. नींद (Sleep)

जब दाढ़ी की ग्रोथ की बात आती है तो नींद सबसे महत्वपूर्ण होती है. सोने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और आपके शरीर की रिकवरी भी होती है. रिसर्च के मुताबिक, टेस्टोस्टेरोन नींद के दौरान रिलीज होता है जो बियर्ड ग्रोथ में मदद करता है. इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी बियर्ड ग्रोथ का नेचुरल तरीका है.