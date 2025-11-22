scorecardresearch
 

Feedback

सर्दियों में गर्दन और कंधे के दर्द से पाना है छुटकारा! अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का ये देसी इलाज

आचार्य बालाकृष्ण ने गर्दन और कंधे के दर्द से राहत पाने का एक देसी नुस्खा बताया है, जो इन सर्दियों आपके बहुत काम आने वाला है. अक्सर ठंड में गर्दन और कंधे का दर्द बढ़ जाता है, जिसके लिए आप घर पर ही इस तेल वाले नुस्खे को आजमा सकते हैं.

Advertisement
X
सर्दियों में तेल की मालिश करने से रूखापन नहीं होता है. (Photo: freepik/Instagram@acharya_balkrishna)
सर्दियों में तेल की मालिश करने से रूखापन नहीं होता है. (Photo: freepik/Instagram@acharya_balkrishna)

Muscle Pain Relief Remedy: आजकल की बिजी लाइफ में कंधे और गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम हो चुकी है और सर्दियों में यह दिक्कत ज्यादा परेशान करने लगती है. अधिकतर लोग इस दर्द से परेशान रहते हैं, जो लगातार मोबाइल देखना, लैपटॉप पर लंबे समय तक झुककर काम करना, गलत तरीके से सोना या फिर शरीर में कमजोरी की वजह से यह दर्द बढ़ जाता है. 

दर्द को कम करने के लिए लोग दवाइयों से लेकर पेन-किलर स्प्रे तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह दर्द को कुछ समय के लिए दबा देते हैं. मगर यह लंबे समय के लिए कारगार नहीं होते हैं और अधिक दवाइयां लेने से दूसरी सेहत से जुड़ी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कई आसान और घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द में राहत देते हैं. 

आचार्य बालकृष्ण का देसी नुस्खा

आचार्य बालकृष्ण ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में गर्दन और कंधे के दर्द से राहत पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताया है, जो बहुत आसान और किफायती और असरदार भी माना जाता है. अगर आप भी लंबे समय से गर्दन और कंधे के दर्द से परेशान हैं तो आप इस देसी नुस्खे को अपना सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों के जरूरत होगी, एक तो आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

saunf water for weight loss
थुलथुला पेट हो जाएगा पतला...तेजी से कम होगा वजन, खाली पेट पिएं सौंफ का पानी 
cardamom
खाने के बाद क्यों चबाई जाती है इलायची? वजह जान तुरंत आजमाएंगे नुस्खा 
dry fruits for winters
Dry Fruits in Winters: ठिठुरती सर्दी में भी शरीर रहेगा गर्म, रोज खाएं ये 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स  
junior trump performed puja with anant ambani
भारत में भक्ति में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे, अंबानी फैमिली संग की पूजा 
Miss Universe 2025 Winner
'फिक्स, अनडिजर्विंग विनर..' मिस यूनिवर्स में मेक्सिको सुंदरी के जीतने पर उठे सवाल 
Advertisement

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, गर्दन और कंधे के दर्द के लिए अरंडी का तेल और लहसुन दोनों बहुत कारगार है, इन दोनों चीजों में ही औषधीय गुण मौजूद है, जो शरीर के दर्द को नेचुरली तौर पर शांत करते हैं. इस तेल को घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है, यह तेल कई दिनों तक सुरक्षित रहता है और दर्द होने पर तुरंत काम आता है. 

  • अरंडी का तेल 50 ml लें.
  • अब उसमें चार कली लहसुन छीलकर हल्का-सा कुचल लें.
  • दोनों को एक छोटे पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं.
  • जब लहसुन अच्छी तरह जलकर काला होने लगे, गैस बंद कर दें.
  • तेल को ठंडा होने दें और फिर छानकर एक शीशी में भर लें.

यह तेल इतना असरदार क्यों है?

अरंडी का तेल गर्म तासीर वाला होता है, यह मसल्स में जमी अकड़न को ढीला करता है, सूजन कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है. लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. जब इसे तेल में पकाया जाता है तो उसके औषधीय गुण और भी बढ़ जाते हैं. दोनों मिलकर मसल्स के दर्द, खिंचाव और भारीपन को फौरन आराम देते हैं.

कैसे करें मालिश?

  • हल्के गुनगुने तेल से कंधों और गर्दन पर 5–10 मिनट धीरे-धीरे मालिश करें.
  • मसाज के बाद गर्म कपड़े से सेक करने पर असर और बढ़ जाता है.
  • रोजाना रात को सोने से पहले मालिश करें, कुछ दिनों में दर्द कम होने लगता है.

 किन लोगों के लिए यह फायदेमंद है?

  • ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले
  • मोबाइल या कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करने वाले
  • सुबह उठते ही गर्दन में जकड़न महसूस करने वाले
  • मांसपेशियों में बार-बार दर्द या जकड़न से परेशान वाले लोग
---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement