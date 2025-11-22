सर्दियों में गर्दन और कंधे के दर्द से पाना है छुटकारा! अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का ये देसी इलाज

Muscle Pain Relief Remedy: आजकल की बिजी लाइफ में कंधे और गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम हो चुकी है और सर्दियों में यह दिक्कत ज्यादा परेशान करने लगती है. अधिकतर लोग इस दर्द से परेशान रहते हैं, जो लगातार मोबाइल देखना, लैपटॉप पर लंबे समय तक झुककर काम करना, गलत तरीके से सोना या फिर शरीर में कमजोरी की वजह से यह दर्द बढ़ जाता है.
दर्द को कम करने के लिए लोग दवाइयों से लेकर पेन-किलर स्प्रे तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह दर्द को कुछ समय के लिए दबा देते हैं. मगर यह लंबे समय के लिए कारगार नहीं होते हैं और अधिक दवाइयां लेने से दूसरी सेहत से जुड़ी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कई आसान और घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द में राहत देते हैं.
आचार्य बालकृष्ण ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में गर्दन और कंधे के दर्द से राहत पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताया है, जो बहुत आसान और किफायती और असरदार भी माना जाता है. अगर आप भी लंबे समय से गर्दन और कंधे के दर्द से परेशान हैं तो आप इस देसी नुस्खे को अपना सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों के जरूरत होगी, एक तो आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएगी.
आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, गर्दन और कंधे के दर्द के लिए अरंडी का तेल और लहसुन दोनों बहुत कारगार है, इन दोनों चीजों में ही औषधीय गुण मौजूद है, जो शरीर के दर्द को नेचुरली तौर पर शांत करते हैं. इस तेल को घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है, यह तेल कई दिनों तक सुरक्षित रहता है और दर्द होने पर तुरंत काम आता है.
अरंडी का तेल गर्म तासीर वाला होता है, यह मसल्स में जमी अकड़न को ढीला करता है, सूजन कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है. लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. जब इसे तेल में पकाया जाता है तो उसके औषधीय गुण और भी बढ़ जाते हैं. दोनों मिलकर मसल्स के दर्द, खिंचाव और भारीपन को फौरन आराम देते हैं.