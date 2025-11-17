scorecardresearch
 

100 साल की 'दादी' ने बताए लंबी उम्र जीने के 3 सीक्रेट्स! कोई भी कर सकता है फॉलो

99 वर्षीय बर्नी (100 साल में कुछ महीने कम) ने अपनी लंबी उम्र के रहस्य शेयर किए हैं जिनमें सक्रिय रहना, सादा और पौष्टिक खाना, पॉजिटिव सोच और दिमाग को सक्रिय रखना शामिल है.

सांकेतिक फोटो (Photo: AI Generated)
Secrets to long life: देश-दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र करीब-करीब 100 साल है. वहीं कई लोग भी हैं जो उनकी जर्नी से प्रभावित होते हैं और उनके जैसी लंबी उम्र पाना चाहते हैं. हाल ही में ब्रिटेन की रहने वाली टेलर ब्राउन (Taylor Brown) ने अपनी 99 साल की दादी बर्नी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया. बर्नी फरवरी 2026 में 100 साल की हो जाएंगी और वो अभी भी आज भी घुटनों के बल बैठकर फर्श पोंछती हैं और घर के काम करती हैं. वीडियो में बर्नी ने अपनी लंबी उम्र के कुछ सीक्रेट्स बताए हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है. तो आइए उनकी लंबी उम्र के सीक्रेट्स भी जान लीजिए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टिव रहें

बर्नी ने वीडियो में बताया कि वह दिन भर एक्टिव बनी रहती हैं यानी उम्र के कारण एक ही जगह नहीं बैठी रहतीं. खाना बनाना, घर की सफाई, घूमने जाना जैसी एक्टिविटीज से वो अपने आपको एक्टिव रखती हैं. उनका कहना है कि जितना चलते रहोगे, उतना जीते रहोगे.

सिंपल खाना, हेल्दी दिमाग

बर्नी का कहना है कि उन्होंने कभी डाइटिंग नहीं की और ना ही कैलोरी काउंट की. वह हमेशा से ही सादा और सिंपल खाना खाते आई हैं. उनका हमेशा से नियम रहा है सिंपल खाओ और कम खाओ. वह अपनी डाइट में ताजी सब्जियां, दलिया, फल और घर का बना खाना ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. वो मानती हैं नेचर से जुड़े रहकर शरीर को हेल्दी रखा जा सकता है.

पॉजिटिव सोच और खुश रहना

बर्नी कहती हैं कि लंबी उम्र पाने का असली रहस्य आपकी अच्छी सोच और मुस्कान में है. उनका कहना है कि वे हर छोटी-छोटी बात पर खुश हो जाती हैं और हंसती रहती हैं जिससे उनकी सोच पॉजिटिव रहती हैं.

वह हमेशा अपने दिमाग को इंगेज रखती हैं जिससे उनका दिमाग शॉर्प रहता है और कुछ नया करने का मोटिवेशन देता है.

