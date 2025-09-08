scorecardresearch
 

Feedback

आपके दिमाग को थका देती हैं ये 7 आदतें, इस तरह मिल सकती है मदद

हमारी रोजाना की आदतें जैसे कि अपनी बातों को बार-बार समझाना, दूसरों की समस्या सुलझाने की कोशिश करना, मल्टीटास्किंग करना और अपनी भावनाओं को अनदेखा करना हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म कर सकती हैं.

Advertisement
X
7 Habits That Secretly Drain Your Mental Energy
7 Habits That Secretly Drain Your Mental Energy

क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका फिजिकल काम ज्यादा नहीं था लेकिन फिर भी आपका मन भारी और थका हुआ लग रहा है? आपका शरीर ठीक है, लेकिन मानसिक थकान आपको लगातार घेर रही है, जैसे कोई अनजाना बोझ आपके मन पर है. अक्सर ऐसा हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों की वजह से होता है, जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते.

आइए हम सात ऐसी आम आदतों पर नज़र डालते हैं, जो आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं. साथ ही लेख के अंत में मैं एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास भी बताऊंगा, जो आपकी मानसिक ऊर्जा को फिर से ताजा कर सकता है.

पहली आदत: अपनी बातों को बार-बार दूसरों को समझाना. कभी-कभी हम अपने फैसलों, भावनाओं या सीमाओं को बार-बार बताने लगते हैं, सोचते हैं कि अगर पूरी बात न कहें तो लोग क्या सोचेंगे. ऐसा करने से मन में थकावट होती है. इसलिए याद रखें, आपकी पसंद को हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती. जब भी ऐसा महसूस हो, खुद से कहें, "यह मेरे लिए अभी सही लग रहा है." और फिर बात वहीं छोड़ दें.

सम्बंधित ख़बरें

Teenage boy his parents behind them
खराब मेंटल हेल्थ वाले पार्टनर से बच्चों को कैसे बचाएं? एक्सपर्ट बोले- सचिन ग्रोवर केस से सबक लेना जरूरी 
Doctor Holding brain
वैज्ञान‍िकों ने लैब में बनाया मिनी ब्रेन, इंसानी दिमाग की तरह करता है काम, ये होगा फायदा 
Representational Photo by Grok
सोशल मीड‍िया पर बढ़ा सुसाइड से पहले वीडियो का डरावना ट्रेंड, एक्सपर्ट बोले- ये रुकना चाहिए! 
Relaxing women at home
इस तरह आप भी कर सकते हैं अपनी 'सेल्फ केयर', सेहत रहेगी तंदुरुस्त 
This one wild scene in Saiyaara is breaking the internet - and hearts
क‍िसी को आया पैनिक अटैक, कोई हुआ बेहोश... 'Saiyara' देख क्यों फूट-फूटकर रोने लगे लोग? 

दूसरी आदत: हर किसी की समस्या सुलझाने की कोशिश करना. कभी-कभी हम लोगों की भावनाओं को सुनने की बजाय तुरंत समाधान देने लगते हैं. इससे आप अपने साथ-साथ दूसरों का बोझ भी उठाने लगते हैं और थक जाते हैं. कभी-कभी सिर्फ सुनना ही काफी होता है. 

Advertisement

तीसरी आदत: एक साथ कई काम करना या मल्टीटास्किंग. हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है. जब आप एक से ज्यादा काम करते हैं, तो दिमाग तेजी से काम के बीच स्विच करता है, जिससे बहुत थकावट होती है. इसलिए एक काम पर पूरा ध्यान दें.

चौथी आदत: पुराने विवाद या बातों को बार-बार याद करना. ऐसा करने से मन में स्ट्रेस बढ़ता है. जब ऐसा हो, तो खुद से कहें कि "वो समय अब खत्म हो चुका है," और अपने दिमाग को इसे छोड़ने की आदत डालें.

पांचवीं आदत: दूसरों की खुशी के लिए बिना मन से "हां" कहना. कई बार हम दूसरों को निराश न करने के लिए चीज़ें बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लेते हैं, जिसका असर हमारे मन पर पड़ता है. इससे बचने के लिए थोड़ा सोच-समझ कर जवाब दें.

छठी आदत: बहुत ज्यादा शोर, सोशल मीडिया, खबरों और वीडियो में उलझना. यह हमारे नर्वस सिस्टम को थका देता है. रोजाना कम से कम 20 मिनट फोन से दूर बैठें, चाय पिएं या खुली हवा में सैर करें.

सातवीं आदत: अपनी भावनाओं को अनदेखा करना. जब आप चिंतित, उदास या चिड़चिड़े महसूस करते हैं तो खुद को कुछ पल दें, उस भावना को समझें और जरूरत पड़ने पर लिखें या बोलें. इससे आपकी भावनाएं कंट्रोल रहती हैं.

Advertisement

ये चीजें कर सकती हैं मदद

  • सांसों पर ध्यान देना.
  • रोजाना 2 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए. 
  • यह दिमाग और शरीर दोनों को आराम देता है और आपकी मानसिक शांति को बहाल करता है.
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement