आपकी ये 6 आदतें छीन रही हैं चेहरे का नूर, उम्र से पहले नहीं होना बूढ़ा तो महिलाएं तुरंत कर दें बंद

अगर आप उम्र से पहले और जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहती हैं तो आज ही अपनी कुछ आदतों को छोड़ दीजिए. महिलाओं को खासतौर पर इन आदतों को अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनको जल्दी बुढ़ापे की दहलीज पर ले जा रही हैं.

यह आदतें जल्दी बूढ़ा करती हैं. (Photo: AI-generated)
महिलाएं जवान रहने के लिए महंगी क्रीम लगाती हैं और कई घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं. ताकि वो जल्दी बूढ़ी ना दिखें. लेकिन उसके बावजूद कुछ महिलाएं उम्र से पहले बूढ़ी हो रही हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को उनकी कुछ आदतें ही बुढ़ापे की तरफ धकेलती हैं, समय रहते ही इन आदतों से दूरी बनाकर ही आप लंबे समय तक जवान दिख सकती हैं.

महिलाएं अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका असर उनकी स्किन पर पड़ता है. हेल्दी स्किन के लिए आपको अपनी इन आदतों को तुरंत ही अपनी लाइफ से गेट आउट करना पड़ेगा.

कौन-सी 6 आदतें करती हैं जल्दी बूढ़ा?

नींद की कमी (Sleep Deprivation)

रात को पूरी नींद न लेने से स्किन का ग्लो कम हो जाता है, डार्क सर्कल्स और झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं. इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी उतनी ही जरूरी है.

धूप में बिना प्रोटेक्शन रहना (Sun Exposure without Sunscreen)

यूवी किरणें हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, ये बात तो सभी जानते हैं. इसकी वजह से चेहरे पर पिगमेंटेशन, झुर्रियां और ढीलापन आ जाता है. घर के अंदर भी स्किन का ख्याल रखना चाहिए और सन्सक्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए.

धूम्रपान और अल्कोहल (Smoking & Excess Alcohol)

महिलाएं भी स्मोकिंग और शराब पीती हैं और इन आदतों से हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है. शराब और स्मोकिंग के सेवन से कोलेजन टूटने लगता है, जिससे स्किन एजिंग तेज हो जाती है.

खराब खानपान (Unhealthy Diet)

आजकल लोग ज्यादा जंक फूड, चीनी और ऑयली खाना खाते हैं और ये हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं. इस तरह के खान-पान से शरीर में सूजन बढ़ती है और इसकी वजह से जल्दी चेहरे पर झुर्रियां आना भी शुरू हो जाती है. 

कम पानी पीना (Dehydration)

बिजी लाइफ की वजह से महिलाएं अक्सर पानी कम पीती हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है. पानी कम पीने से स्किन ड्राई हो जाती है और हम उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखना शुरू हो जाते हैं. 

 तनाव (Stress)

आज के दौर में घर, ऑफिस और रिलेशनशिप का स्ट्रेस लोगों को जल्दी बूढ़ा बना रहा है. स्ट्रेस लेने से हार्मोनल इंबैलेंस होता है और धीरे-धीरे इसकी वजह से चेहरे की रंगत चली जाती है और ढीलापन आ जाता है. इसलिए आपको स्ट्रेस से खुद को दूर करना चाहिए और स्ट्रेस कम करने के लिए योगा को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए.
 

