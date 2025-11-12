टोफू में कूट-कूटकर भरा होता है प्रोटीन...बाबा रामदेव की विधि से घर पर ऐसे करें तैयार

प्रोटीन की हर इंसानी शरीर को जरूरत होती है. प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लोग वेज और नॉनवेज चीजों का सेवन करते हैं. अंडा, चिकन, मटन, मछली, छोले, राजमा, पनीर आदि को प्रोटीन का सोर्स माना जाता है. वहीं एक चीज और है जो फिटनेस फील्ड में थोड़ी कम फेमस है लेकिन वो भी प्रोटीन से भरपूर है. उस चीज का नाम है टोफू (Tofu).
टोफू को सोया पनीर नाम से भी जाना जाता है. करीब 76 कैलोरीज, 8 ग्राम प्रोटीन और 4.8 ग्राम फैट पाया जाता है. मार्केट में मिलने वाला टोफू हो सकता है महंगा लगे. लेकिन आप चाहें तो सोयाबीन से टोफू घर पर भी बना सकते हैं. घर पर टोफू बनाने की विधि बाबा रामदेव ने शेयर की थी जिसे आप नीचे जान सकते हैं.
बाबा रामदेव वीडियो में बता रहे हैं, 'मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये सोया पनीर है. आजकल कंपनियां टोफू-टोफू करके बहुत महंगा-महंगा बेच रही हैं और इसमें विदेशी कंपनियां भी उतर गई है. ये सूखा हुआ सोयाबीन है. इसको 8-10 घंटे भिगो दिया. फिर इसके बाद इसे ग्राइंडर में डालकर पीस दिया.'
जो बाद में भूसा टाइप निकलता है, उसकी बनती है सोया बरी यानी सोटा चंक्स जो आप खाते हो. इसके बाद जो भूसा टाइप मेटिरयल जो निकलता है, उससे दूध निकाला जाता है और फिर उसे 105 डिग्री पर गर्म किया जाता है.'
'फिर दूध में नींबू डालते हैं और फिर साइटिक एसिड पानी में घोलकर डालते हैं. इससे दूध फट जाता है और फिर उसे कपड़े की मदद से छान लेते हैं. जो बचा हुआ भाग कपड़े के ऊपर रह जाता है, उसे इकट्ठा करके दबाकर रख देते हैं और हमारा सोया पनीर तैयार हो जाता है.'
'हमने 6 किलो सोयाबीन में से 10 किलो सोया पनीर तैयार किया है. यानी कि 300 रुपये किलो के हिसाब से 8 किलो का मूल्य लगाएं तो हमने 2400 रुपये का सोया पनीर खुद ही बना लिया है.'