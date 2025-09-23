scorecardresearch
 

Navratri Special Snacks: नवरात्र में भी लें मोमोज का मजा! साबूदाना से झटपट तैयार करें व्रत वाले Momos, आसान है रेसिपी

Navratri Special Snacks: नवरात्रि में अक्सर हम साबूदाना खिचड़ी, वड़ा या खीर बनाते हैं. लेकिन इस बार कुछ अलग ट्राय करें और साबूदाना से बनाएं व्रत वाले नीले मोमोज! ये दिखने में जितने यूनिक हैं, खाने में उतने ही टेस्टी भी हैं.

नवरात्रि स्नैक्स को दें नया ट्विस्ट. बनाएं व्रत के लिए परफेक्ट ब्लू साबूदाना मोमोज. (Photo: AI Generated)
Navratri Special Momos Recipe: नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है. इन दिनों भक्त व्रत रखकर देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं. व्रत के दौरान सभी भक्त कुट्टू के आटे से लेकर साबूदाना से बने व्यंजनों का सेवन करते हैं. ऐसे में उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिन्हें बाहर के मोमोज जैसे स्नैक्स खाना बहुत पसंद होता है. क्या आप भी उन्हीं में से हैं? अगर हां, तो परेशान ना हों आज हम आपके लिए ऐसे स्वादिष्ट मोमोज की रेसिपी लेकर आए हैं, जिन्हें आप व्रत में भी आसानी से खा सकते हैं. ये ना केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बनाने में भी बेहद आसान होते हैं.

अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर व्रत वाले मोमोज बनाए किससे जाएंगे? तो इसका जवाब साबूदाना है. नवरात्रों में साबूदाना से खिचड़ी, कटलेट्स जैसी कई सारी चीजें बनती हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये व्रत वाले मोमोस कभी नहीं खाए होंगे. तो इस नवरात्रि साबूदाना खिचड़ी और वड़ों को भूल जाइए और बनाएं टेस्टी व्रत वाले मोमोज. चलिए जानते हैं रेसीपी.

इंग्रेडिएंट्स:
छोटे साबूदाना
अपराजिता के फूल
पनीर
अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता
सेंधा नमक और काली मिर्च
कुटी मूंगफली और कोरिएंडर ऑयल (गार्निश के लिए)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने का तरीका:

1. इन व्रत वाले मोमोज की खासियत इनका खूबसूरत नीला रंग है, जो अपराजिता (ब्लू बटरफ्लाई पी) के फूलों से दिया जाता है. ऐसे में सबसे पहले अपराजिता के फूलों को थोड़े से पानी में उबाल लें. इससे कुछ देर में पानी नेचुरली नीला हो जाएगा.

2. अब छोटे वाले साबूदाना को इस नीले पानी में भिगो दें.

3. जब तक साबूदाना भीगता है तब तक पनीर को अच्छे से मैश करके/ तोड़कर उसमें अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लें.

4. भीगे हुए साबूदाना को हाथ से हल्का मैश करें. इसे फ्लैट करके बीच में पनीर की फिलिंग रखें और गोल बॉल का आकार दें.

5. अब इन मोमोज को रेगुलर मोमोज की तरह स्टीमर में लगभग 10 मिनट तक स्टीम करें.

6. आपके व्रत वाले मोमोज बिल्कुल तैयार हैं. तैयार साबूदाना मोमोज को कोरिएंडर ऑयल और क्रश्ड पीनट से गार्निश करें. ये व्रत के दौरान खाने के लिए एकदम परफेक्ट और हेल्दी स्नैक हैं.
 

