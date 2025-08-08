Rakhi Special: रक्षाबंधन 2025 पर घर बनाएं मलाई घेवर, भाई को पसंद आएगा ये मीठा सरप्राइज

राखी का त्यौहार आते ही सभी के दिलों में जो एक मिठाई घर कर जाती है वो स्वादिष्ट और मलाईदार घेवर है. ये क्रिस्पी मिठाई ज्यादात सावन के महीने में मिलती है. मिठाई की दुकानें घेवर से भरी होती हैं और लोग खुशी-खुशी डिब्बे भर-भरकर घर ले जाते हैं. लेकिन आजकल, कई लोग बाजार से मिठाई खरीदने से पहले दो बार सोचते हैं. हेल्थ और मिलावट के डर से लोग घर पर ही मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं. तो क्यों ना इस बार रक्षाबंधन पर इस बार घर पर घेवर बनाया जाए? जी हां, आप आसानी से अपनी रसोई में ही स्वादिष्ट मलाई घेवर बनाकर अपने भाई को चौंका सकती हैं. चलिए जानते है कैसे घर पर बनाएं घेवर.
इंग्रेडिएंट्स:
मैदा – 1 कप
बर्फ के टुकड़े – 4 से 5
दूध – 1 कप
दही – 2 बड़े चम्मच
घी – तलने के लिए
चीनी – 1 कप
पानी – ½ कप
इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच
मावा (खोया) – 100 ग्राम
केसर के रेशे – थोड़े से
काजू, बादाम, पिस्ता – सजाने के लिए
बनाने का तरीका:
1. घेवर बनाने के लिए सबसे पहले, चाशनी तैयार करें क्योंकि तले हुए घेवर को तुरंत उसमें डिप करना होता है.
2. चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी, पानी और इलायची पाउडर डालें. इसे तब तक पकाएं जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए और फिर इसे अलग रख दें.
3. अब एक ब्लेंडर में बर्फ के टुकड़े और घी डालें. अच्छी तरह मिलाएं. आप देखेंगे कि घी पानी से अलग हो गया है. इस मिक्स का पानी अलग रख दें क्योंकि इसका इस्तेमाल घोल में किया जाएगा.
4. अब एक मिक्सिंग बाउल में मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, दही और ब्लेंडर का ठंडा पानी डालें.
ये जब तक स्मूद ना हो जाए तब तक इसे मिलाएं. घोल न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही ज्यादा पतला.
5. इसके बाद एक गहरे पैन या कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें घेवर का सांचा रखें. ढक्कन में छेद वाली बोतल का इस्तेमाल करके घोल को धीरे-धीरे सांचे में डालें. घोल को फीते जैसा आकार देते हुए फैलाएं और बीच में छेद बनाएं.
6. सुनहरा भूरा होने तक तलें, फिर निकाल लें और एक्सट्रा घी निथार लें. इस घेवर को तैयार चाशनी में डुबोएं और फिर उसे एक प्लेट में रखें. ऊपर मावा फैलाएं, कटे हुए मेवे और केसर से सजाएं.