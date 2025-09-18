Moong Dal Chocolate Pancake Recipe: 10 मिनट में बनाएं मूंग दाल चॉकलेट पैनकेक, हेल्दी और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट

अगर आप कोई ऐसा ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं, जो जल्दी बनने के साथ ही स्वादिष्ट, हेल्दी भी हो तो मूंग दाल चॉकलेट पैनकेक आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. ये हेल्दी होने के साथ आपकी शुगर क्रेविंग को भी शांत करता है. ये नॉर्मल पैनकेक से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल और चॉकलेट का लाजवाब स्वाद मिलता है. यही नहीं, ये एक हेल्दी और एनर्जी-फुल ट्रीट भी है, जिसे आप अपने बच्चों या फैमिली मेंबर्स को बिना किसी चिंता के खिला सकते हैं.

इस पैनकेक की खासियत ये है कि ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है, इसलिए सुबह के बिजी शैड्यूल में इसे बनाना आपके लिए आसान हो जाता है. इसे आप हल्का गर्म सर्व कर सकते हैं और इसे ऊपर से हनी, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स डालकर और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं. चलिए जानते हैं इसकी आसान और टेस्टी रेसिपी.



इंग्रेडिएंट्स:

½ कप भीगी हुई पीली मूंग दाल

2 बड़े चम्मच कोको पाउडर

2-3 बड़े चम्मच गुड़ या चीनी

1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

थोड़ा सा दूध

एक चुटकी नमक

एक बूंद वनीला एक्सट्रेक्ट (ऑप्शनल)

घी

चॉकलेट चिप्स

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले आपको भीगी हुई मूंग दाल को पानी से निकालकर अच्छे से ब्लेंडर में डालना है. इसके बाद इसमें कोको पाउडर, गुड़ या चीनी, दूध, नमक और वनीला एक्सट्रैक्ट डालकर अच्छे से ब्लेंड करें. ध्यान रखें की पेस्ट बिल्कुल स्मूद होना चाहिए.

2. अब स्मूद पेस्ट तैयार होने के बाद इसमें धीरे-धीरे बेकिंग पाउडर मिलाएं. इससे पैनकेक बहुत ही हल्का और फूला-फूला बनेगा.

3. अब एक नॉन-स्टिक तवे को मध्यम आंच पर गरम करें और उस पर थोड़ा सा घी लगाकर उसे ग्रीस कर लें. पैनकेक छोड़ने से पहले ये देख लें कि तवा तैयार है या नहीं. ये देखने के लिए थोड़ा सा बैटर डालें. अगर बैटर चटकने लगे, तो तवा तैयार है.

4. पैन पर बैटर के छोटे-छोटे गोले डालें, ध्यान रखें कि वे न बहुत पतले हों और न बहुत बड़े. जब पैनकेक पर छोटे-छोटे बुलबुले दिखें, तो पैनकेक को पलट दें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक सेकें.

5. पैनकेक को प्लेट में रखें और ऊपर से शहद या खजूर का सिरप डालें. चाहें तो कटे हुए बादाम या चॉकलेट चिप्स से सजाएं.

---- समाप्त ----