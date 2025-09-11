Snacks Form Leftover Snacks: बचे खाने से बनाइए 5 टेस्टी स्नैक्स, बच्चों से लेकर बड़ों तक को आएंगे पसंद

ज्यादातर भारतीय घरों में खाना कभी बर्बाद नहीं किया जाता है. इसके बजाय, कल की दाल, चावल या रोटियों को मजेदार तरीके से स्वादिष्ट स्नैक्स में बदल दिया जाता है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से, फ्रिज में रखा हुआ बेस्वाद लगने वाला खाना भी स्वादिष्ट बन सकता है. आप बचे खाने से क्रिस्पी पकौड़े, चिप्स या यहां तक कि एक टेस्टी पराठा भी बनाया जा सकता है. ये स्नैक्स न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि ये घर के खाने का मजा भी वापस लाते हैं. आज हम आपको घर के बचे हुए खाने को मजेदार बनाने के पांच स्वादिष्ट तरीके बताने वाले हैं.

1. दाल पकोड़े: बची हुई दाल को बेसन, प्याज, हरी मिर्च और मसालों के साथ मिलाकर घोल बना लें. गरम तेल में छोटे-छोटे पकोड़े तल लें. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये पकोड़े आपके स्नैक टाइम को टेस्टी बना देंगे.

2. चावल के कटलेट: बचे हुए चावलों को उबले आलू, प्याज और मसालों के साथ मैश करें. छोटी-छोटी टिक्की जैसे कटलेट बना कर इन्हें हल्का सा तल लें. ये भी एक स्वादिष्ट स्नैक्स बन सकते हैं.

3. रोटी चिप्स: आप रात की बची रोटियों से घर पर आसानी से क्रिस्पी चिप्स बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए रोटी को ट्रायएंगल में काटें, हल्के से तेल में नमक, मिर्च और चाट मसाला मिलाकर छिड़कें और बेक या टोस्ट कर लें. कुरकुरे चिप्स तैयार हैं.

4. ब्रेड उपमा: बासी ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ें और प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता और मसालों के साथ भून लें. ऊपर से नींबू का रस डालें. मिनटों में तैयार यह ब्रेड उपमा हल्का भी है और पेट भरने वाला भी.

5. भरवां पराठा: कल की बची आलू, पनीर या किसी भी सब्जी को मैश कर आटे में भरें और पराठा बेलकर तवे पर सेंक लें. घी या मक्खन लगाकर खाइए. ये नाश्ते का एक हेल्दी ऑप्शन है.

