Ganeshotsav 2025: बाप्पा के भोग में शामिल करें ये 2 हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज, बनाने में हैं बहुत आसान

'गणेशोत्सव' भारत का एक बहुत ही खुशी और उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है. ये गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति के आगमन से शुरू होकर विसर्जन तक चलता है. ये 10 दिवसीय त्योहार बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. दस दिनों तक लोग अपने घरों में बप्पा का स्वागत करते हैं और प्यार, भक्ति के साथ तरह-तरह के स्वादिष्ट भोग बनाते हैं.

भोग की बात हो तो सबसे पहले मोदक याद आता है, क्योंकि यह भगवान गणेश की सबसे पसंदीदा मिठाई है. लेकिन सिर्फ मोदक ही नहीं, इस त्योहार में और भी कई आसान और हेल्दी व्यंजन बनाए जा सकते हैं. आज हम आपको दो आसान और खास व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें आप इस गणेशोत्सव पर जरूर आजमा सकते हैं.

1. गुड़-ओट्स से बने झटपट मोदक

इंग्रेडिएंट्स:

1 कप इंस्टेंट ओट्स

आधा कप गुड़ (पाउडर या कटा हुआ)

2 बड़े चम्मच देसी घी

1-2 बड़े चम्मच दूध (वैकल्पिक)

मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स और सीड्स (बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, अलसी, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज)

बनाने का तरीका:

1. ओट्स को मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक भूनें. जब वो भुन जाएं तो उसके बाद उन्हें ठंडा होने दें.

Advertisement

2. ओट्स को ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

3. अब इसमें गुड़ डालें और फिर से पीस लें.

4. मिश्रण को एक बाउल में डालें और बांधने के लिए घी (या थोड़ा दूध) डालें.

5. मोदक के सांचे में घी लगाकर मोदक का आकार दें. आपके गुड़ और ओट्स के मोदक तैयार हैं.

2. अदरक-दालचीनी वाली शुगर-फ्री इम्यूनिटी बर्फी

इंग्रेडिएट्स:

50 ग्राम अदरक का पेस्ट

70 ग्राम गुड़ (या खजूर का पेस्ट)

100 मिलीलीटर दूध

½ छोटा चम्मच लौंग पाउडर

½ छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर

½ छोटा चम्मच अदरक पाउडर

2 छोटे चम्मच दूध पाउडर

½ छोटा चम्मच देसी घी

डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स

बनाने का तरीका:

1. एक स्टील की प्लेट या ट्रे में घी लगाएं.

2. एक नॉन-स्टिक पैन में दूध को उबलने तक गर्म करें.

3. गुड़/खजूर का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

4. लौंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, अदरक पाउडर, दूध पाउडर और अदरक का पेस्ट धीरे-धीरे लगातार चलाते हुए डालें.

5. ग्रीस की गई ट्रे पर मिश्रण को अच्छे से इवनली फैलाएं.

6. ड्राई फ्रूट्स और सीड्स से डेकोरेट करें, ठंडा होने दें और टुकड़ों में काट लें.

---- समाप्त ----