Ganeshotsav 2025: मोदक को दें टेस्टी ट्विस्ट, बाप्पा को चढ़ाएं घर पर बने आम और रवा मोदक

Ganeshotsav 2025: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को खुश करने के लिए इस बार पारंपरिक मोदक की जगह घर पर बनाएं आम और रवा मोदक. ये रेसिपी आसान, स्वादिष्ट और त्योहार के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

गणपति बाप्पा को मोदक सबसे ज्यादा प्रिय हैं. (Photo: AI Generated)
गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश सभी के घरों में पधार चुके हैं और सभी इन दिनों पूरे भक्ति-भाव से उनकी पूजा-अर्चना कर रहे है. इसके साथ ही सभी उनके लिए तरह-तरह के भोग बना रहे हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ये बात सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक बहुत ज्यादा पसंद है. ये छोटी दिखने वाली मिठाई ना केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि बनाने में आसान भी होती है. पारंपरिक रूप से गुड़ और नारियल से बनने वाले मोदक अब कई नए और अनोखे स्वादों में भी मिलते हैं.

ऐसे में इस साल, क्यों न पारंपरिक मोदक छोड़ कुछ नया ट्राई किया जाए और बाप्पा को अनोखे और स्वादिष्ट मोदक अपने हाथों से बनाकर सरप्राइज दें? आज हम आपको मोदक की तीन मजेदार और मुंह में पानी लाने वाली रेसिपीज बताने वाले हैं, जो परिवार में सभी को पसंद आएंगी.

1. आम मोदक
क्या आप पारंपरिक मोदक में फलों का स्वाद जोड़ना चाहते हैं? तो आप आम मोदक ट्राई कर सकते हैं.

बनाने का तरीका:

1. 2 पके आमों को अच्छे से मैश करके उनका स्मूद पेस्ट बना लें.

2. अब इसमें 2 कप पिसी चीनी मिलाएं और मध्यम आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं.

3. इसे ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर मोदक के सांचे में दबा दें.

4. मोदक में फ्रेशनेस लाने के लिए ऊपर से आम का एक छोटा टुकड़ा रखें.

5. ये मीठे और खट्टे मोदक मैंगो लवर्स के लिए एकदम सही हैं.

2. रवा मोदक
क्या आप अपनी रसोई में मौजूद किसी नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स से झटपट बनने वाली मोदक रेसिपी ढूंढ रहे हैं? तो रवा मोदक चुनें.

बनाने का तरीका:

1. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कप सूजी (रवा) को 2 बड़े चम्मच घी में तब तक भूनें जब तक उसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे.

2. अब 1 कप चीनी, 3 बड़े चम्मच कटे हुए काजू, 2 बड़े चम्मच किशमिश और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालें.

3. मिश्रण के गाढ़ा होने तक इसे 4-5 मिनट तक पकाएं.

4. इसे ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए इसे सांचों में डालकर शेप दें या हाथ से बेल लें.

5. फेस्टिव एहसास के लिए आप इन्हें सिल्वर वर्क से सजा सकते हैं.

6. ये सॉफ्ट और ड्राई फ्रूट्स से भरपूर मोदक बनाने में आसान हैं और इनका स्वाद लाजवाब होता है.

---- समाप्त ----
