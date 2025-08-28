scorecardresearch
 

Ganeshotsav 2025: भक्ति और स्वाद का संगम हैं ये दूध से तैयार किए जाने वाले प्रसाद, पाएं गणपति का आशीर्वाद

Ganeshotsav 2025: गणेश चतुर्थी 2025 से दस दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत चुकी है. मोदक को भगवान गणेश का सबसे पसंदीदा प्रसाद माना जाता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, आप और भी कई दूध से बने व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं. इन्हें बनाना बहुत आसान है और इनका स्वाद त्योहार को और भी खास बना देता है.

भगवान गणेश को मोदक के साथ ही दूध से बनी मिठाइयां भी पसंद हैं (Photo: AI Generated)
27 अगस्त 2025 को पूरे देशभर में गणेश चतुर्थी बड़ी धूम-धाम से मनाई गई. सभी के घरों में गणपति भगवान विराजमान हो चुके हैं और गणेशोत्सव का प्रारंभ भी हो चुका है. गणेशोत्सव केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि आनंद, भोजन और परंपराओं का भी त्योहार है. यूं तो इस त्योहार में बहुत से रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है, लेकिन इनमें भगवान गणेश के लिए विशेष भोग तैयार करना सबसे भक्तजनों का सबसे प्रिय होता है. मोदक हमेशा इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं, जिसे भगवान गणेश का प्रिय माना जाता है. लेकिन खास बात ये है कि इसके अलावा भी कई स्वादिष्ट व्यंजन और ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें प्रसाद के रूप में भगवान गणेश को चढ़ाया जा सकता है. इनमें दूध से बने पेय पदार्थों का विशेष महत्व है. ये ना केवल स्वादिष्ट होते है, बल्कि बनाने में भी बहुत ही आसान होते हैं.

आज हम आपको कुछ पारंपरिक दूध से बने व्यंजनों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप गणेशोत्सव के दौरान प्रसाद के रूप में बना सकते हैं. चलिए जानते हैं.

1. बासुंदी या रबड़ी: ये दूध को गाढ़ा होने तक उबालकर बनाई जाने वाली एक मलाईदार दूध की मिठाई है, जिसमें इलायची, केसर और जायफल का स्वाद होता है. इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आम या कस्टर्ड एप्पल जैसे फल भी मिलाए जा सकते हैं.

2. केसर बादाम दूध: केसर बादाम दूध एक हेल्दी ड्रिंक है, जिसे बादाम, केसर, इलायची, जायफल और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ बनाया जाता है. मिठास के लिए इसमें मिश्री डाली जाती है.

3. ठंडाई: बादाम, काजू, सौंफ, इलायची और काली मिर्च को मिलाकर बनाई जाने वाली ठंडाई फ्रेशनेस का एहसास देती है. आप इसे गुलाब की पंखुड़ियों और केसर के रेशों से और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं.

4. पीयूष: यह एक महाराष्ट्रीयन व्यंजन है, जो श्रीखंड को दूध और छाछ के साथ मिलाकर बनाया जाता है. जायफल और इलायची के स्वाद से भरपूर, ये गाढ़ा, मलाईदार और स्वादिष्ट होता है.

5. पंचामृत: इसे सबसे पवित्र प्रसाद माना जाता है. पंचामृत पांच चीजों को मिलाकर बनता है. ये पांच चीजें दूध, दही, शहद, चीनी और घी होती है. इसे बनाने में इस्तेमाल किया जाना वाले हर इंग्रेडिएट पवित्रता, समृद्धि और भक्ति का प्रतीक है.

