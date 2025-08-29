Ganeshotav 2025: घर पर ऐसे बनाएं महाराष्ट्रीयन उकादिचे मोदक, ये है परफेक्ट और आसान रेसिपी

गणेशोत्सव सिर्फ भक्ति, पूजा और बहुत सारी खूबसूरत सजावट का ही उत्सव नहीं है. इस त्योहार पर बहुत सारी मिठाइयों भी बनाई जाती हैं. जहां एक तरफ इन दिनों बाजारों में फ्यूजन मिठाइयां देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी पारंपरिक मिठाई है जो इन सभी को पीछे छोड़ देती है. ये मिठाई मोदक है. मोदक भगवान गणेश के प्रिय माने जाते हैं और इनमें भी अगर उकादिचे मोदक हों तो क्या कहने.

यह महाराष्ट्रीयन मिठाई भगवान गणेश का सबसे पसंदीदा मोदक माना जाता है. ऐसे में इसे प्रसाद के रूप में बनाना एक परंपरा सी बन गई है. ये सॉफ्ट-सॉफ्ट मिठाई खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही बनाने में आसान भी होती है. अगर आपने इस गणेशोत्सव पर अभी तक उकादिचे मोदक नहीं बनाए हैं तो आज हम आपको इसकी एक आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं. रेसिपी में दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप इन्हें घर पर जल्दी से बना सकते हैं. चलिए जानते हैं उकादिचे मोदक की रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स:

1.डेढ़ कप चावल का आटा

2.एक चुटकी नमक

3. 2 बड़े चम्मच घी

4. डेढ़ कप ताजा कसा हुआ नारियल

5. 1 कप कसा हुआ गुड़

6. 1 बड़ा चम्मच भुने हुए खसखस

7. एक चुटकी हरी इलायची पाउडर

8. एक चुटकी जायफल पाउडर

बनाने का तरीका:

स्टेप 1: आटा गूंथें

1. एक पैन में 1¼ कप पानी गरम करें. उसमें एक चुटकी नमक और 1 छोटा चम्मच घी डालें.

2. उबलने पर, चावल का आटा धीरे-धीरे मिलाते हुए मिलाएं ताकि गुठलियां न पड़ें.

3. पैन को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर 3 मिनट तक पकने दें.

4. आटे पर थोड़ा ठंडा पानी छिड़कें, फिर से ढक दें और 3 मिनट तक पकाएं. इसे दो बार दोहराएं.

5. आंच बंद कर दें, एक मिनट के लिए ढककर रखें, फिर मिक्स को एक प्लेट में निकाल लें.

6. हाथों को थोड़ा सा चिकना करें और फिर आटे को तब तक गूंथें जब तक वह नरम, चिकना और चिपचिपा न हो जाए. एक नम कपड़े से ढक दें.

स्टेप 2: फिलिंग तैयार करें

1. एक दूसरे पैन में, कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ मिलाएं.

2. मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक पकाएं (ज्यादा न पकाएं).

3. भुने हुए खसखस, इलायची और जायफल डालें. अच्छी तरह मिलाएं और एक तरफ रख दें.

स्टेप 3: मोदक की शेप दें

1. आटे को 12 लोइयों में बांट लें. हर लोई को चपटा करके एक छोटी सी डिस्क बना लें.

2. बीच में थोड़ा नारियल-गुड़ की फिलिंग रखें.

3. किनारों को हल्के से मोड़कर मोदक का आकार दें.

स्टेप 4: स्टीम करें और सर्व करें

1. मोदक को स्टीमर में रखें, ध्यान रखें कि वे एक-दूसरे को न छुएं.

2. मोदक को चमकदार और सख्त होने तक 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं.

3. थोड़ा सा घी डालकर गरमागरम परोसें.

