Ganeshotsav 2025: गणेश विसर्जन से पहले भोग में बनाएं ये स्वादिष्ट हलवे, बाप्पा होंगे खुश

10 दिनों तक भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद अब बाप्पा को विदाई का समय नजदीक आ चुका है. गणेश उत्सव का पर्व गणपति विसर्जन के साथ 06 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा. ऐसे में सभी भगवान गणेश को भक्तिपूर्वक भोग लगाने और आशीर्वाद लेने के लिए क्यों ना कुछ खास बनाया जाए? अब सवाल ये है कि ये खास क्या होगा? सोचकर परेशान ना हों हम आपके लिए कुछ खास हलवे लाए हैं, जिन्हें भगवान गणपति को भोग लगाकर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं. ये ना केवल स्वादिष्ट प्रसाद हैं, बल्कि बनाने में भी बहुत आसान होते हैं. चलिए जानते हैं.

1. मूंग दाल हलवा

पीली मूंग दाल, घी और चीनी से बनने वाला यह हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है. इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है और इसमें इलायची व केसर डालकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है.

2. सूजी का हलवा (रवा शीरा)

सूजी, घी और चीनी से बनने वाला यह हलवा झटपट तैयार हो जाता है. 30 मिनट से भी कम समय में आप इसे आसानी से बना सकते हैं. त्योहारों पर सूजी का हलवा प्रसाद के रूप में बहुत ही मजेदार लगता है.

3. बेसन हलवा

इस लिस्ट में अगला नाम बेसन के हलवे का है, जो बेसन, घी और चीनी से बनाया जाता है. बेसन को अच्छे से भूनना जरूरी होता है ताकि हलवा क्रीमी और ड्राई फ्रूट्स जैसा स्वाद दे. गणपति उत्सव जैसे मौकों पर यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है.

4. बादाम हलवा

खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी गुणों से भरपूर बादाम हलवे का भोग लगाकर भी आप भगवान गणपति का आशीर्वाद पा सकते हैं. बारीक पिसे बादाम, घी और चीनी से बनने वाला यह हलवा गाढ़ा और सॉफ्ट होता है. इसे बनाते समय ध्यान रखें कि बादाम बहुत बारीक पिसे हों ताकि हलवे में दाने न रहें. यह खास मौकों के लिए एक शानदार मिठाई है.

