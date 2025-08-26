Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव पर बनाएं अलग-अलग तरह के मोदक, जानें ये आसान और टेस्टी रेसिपीज

गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं. इस पर्व को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है. ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है. 2025 में 10 दिनों का ये पर्व 27 अगस्त (बुधवार) से शुरू होकर शनिवार यानी 6 सितंबर तक चलेगा.

इस दौरान भक्त भगवान गणेश की मूर्ति अपने घरों और पंडालों में स्थापित करते हैं और उनकी सुबह-शाम पूजा अर्चना करते हैं. गणपति जी की पूजा के भक्तजन तरह-तरह के भोग भी बनाते हैं. गणेश चतुर्थी पर बनने वाले सबसे प्रसिद्ध भोग में से मोदक है. गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है. इसे उनकी पसंदीदा मिठाई भी कहा जाता है.

मोदक चावल के आटे, गेहूं के आटे या मैदे से बनाए जाते हैं और इनमें नारियल, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और अन्य स्वादिष्ट इंग्रेडिएंट्स भरे जाते हैं. हालांकि, अब पारंपरिक मोदक को अलग-अलग ट्विस्ट देकर बनाया जा रहा है. इस गणेशोत्सव पर आप भी अपने घर पर अलग-अलग तरह के मोदक बनाने की कोशिश कर सकते हैं. आज हम आपको मोदक की कुछ रेसिपीज बताने वाले हैं, जो बनाने में आसान और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं.

1. उकाडीचे मोदक (स्टीम्ड मोदक):

उकाडीचे महाराष्ट्र के क्लासिक और सबसे पसंदीदा मोदक हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

चावल का आटा

पानी

कद्दूकस किया हुआ नारियल

गुड़

इलायची पाउडर

बनाने का तरीका:

1. चावल के आटे और पानी से सॉफ्ट आटा गूंथ लें.

2. मीठी भरावन बनाने के लिए कसा हुआ नारियल, गुड़ और इलायची मिलाएं.

3. आटे के छोटे-छोटे टुकड़े बेल लें, भरावन अंदर डालें और मोदक की शेप दें.

4. मोदक के पकने तक भाप में पकाएं. आपके उकाडीचे मोदक तैयार हैं.

2. चॉकलेट मोदक:

अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो मोदक को चॉकलेटी ट्विस्ट देना तो बनता है. ये ट्विस्ट आपके मोदक को और ज्यादा स्वादिष्ट बना देता है.

इंग्रेडिएंट्स:

चॉकलेट चिप्स

चॉकलेट बिस्कुट के टुकड़े

कंडेंस मिल्क

बनाने का तरीका:

1. चॉकलेट चिप्स को पिघलाएं और उन्हें कंडेंस मिल्क और बिस्कुट के टुकड़ों के साथ मिलाएं.

2. सांचे या हाथ से छोटे-छोटे टुकड़ों से मोदक का आकार दें.

3. बप्पा के पसंदीदा मोदक चॉकलेटी ट्विस्ट के साथ बिल्कुल तैयार हैं.

3. फ्राइड मोदक (तलनिचे मोदक):

तले हुए मोदक बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जो इन्हें एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

मैदा

घी

कद्दूकस किया हुआ नारियल

गुड़

बनाने का तरीका:

1. मैदे और घी से आटा गूंथ लें और इसे 30 मिनट के लिए अलग रख दें.

2. नारियल-गुड़ का मिक्स तैयार करें.

3. छोटे-छोटे गोले बेलें, मिश्रण भरें, किनारों को बंद करें और गोल्डन होने तक तलें.

4. आपको क्रिस्पी और मीठे मोदक तैयार हैं.



