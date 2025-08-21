scorecardresearch
 

Ganesh Chaturthi 2025: इन 6 महाराष्ट्रीयन व्यंजनों के बिना अधूरा है गणेश चतुर्थी का त्योहार, घर पर करें ट्राई

Ganesh Chaturthi 2025: सभी त्योहारों की तरह गणेश चतुर्थी पर भी घरों में कई तरह से स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में आपको 6 ऐसे खास महाराष्ट्रीयन व्यंजन बताएंगे, जिन्हें बनाकर आप इस त्योहार को और ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं.

गणेश चतुर्थी पर क्या खास बनाएं? (Photo: AI Generated)
गणेश चतुर्थी भारत के सबसे मशहूर और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है. ये बुद्धि, सुख और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव का उत्सव है. इस  साल ये त्योहार 27 अगस्त, 2025 को मनाया जाएगा. पूरे देश में तो इसे धूमधाम से मनाया जाता ही है, लेकिन ये महाराष्ट्र के खास त्योहारों में से है. सभी त्योहारों की तरह गणेश चतुर्थी पर भी घरों में कई तरह से स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में आपको 6 ऐसे खास महाराष्ट्रीयन व्यंजन बताएंगे, जिन्हें बनाकर आप इस त्योहार को और ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं. चलिए जानते हैं कौन से हैं वो व्यंजन. 

1. मोदक: मोदक गणेश चतुर्थी पर बनने वाली सबसे मशहूर मिठाई है. ऐसा माना जाता है कि मोदक भगवान गणेश को यह सबसे ज्यादा पसंद है. इनके अंगर नारियल और गुड़ के साथ ही कई तरह की फिलिंग्स भरी जाती हैं और इलायची के स्वाद से भरपूर होते हैं. इन्हें स्टीम करके या तलके भी बनाया सकता है.

2. पूरन पोली: पूरन पोली एक सॉफ्ट चपटी रोटी होती है जिसमें चना दाल, गुड़ और इलायची से बनी मीठी फिलिंग भरी होती है. इसे आमतौर पर घी के साथ परोसा जाता है.

3. श्रीखंड: श्रीखंड एक मलाईदार मिठाई है, जो हंग कर्ड (छाना हुआ दही) से बनाई जाती है. इसे चीनी से मीठा किया जाता है और केसर, इलायची और मेवों से इसका स्वाद बढ़ाया जाता है.  

4. साबूदाना खिचड़ी: गणेश चतुर्थी के दौरान कई लोग फास्टिंग करते हैं और साबूदाना खिचड़ी व्रत के लिए एक शानदार व्यंजन है. इसे भीगे हुए साबूदाना, मूंगफली, आलू और हल्के मसालों से बनाया जाता है. ये लाइट और क्रिस्पी होता है और आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

5. रवा शीरा (सूजी का हलवा): रवा शीरा सूजी, घी, चीनी और दूध से बना एक स्वादिष्ट मिठाई है. इसमें केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाया जाता है. इसे अक्सर भगवान गणेश के प्रसाद के रूप में बनाया जाता है.

6. करंजी: करंजी एक क्रिस्पी पेस्ट्री है, जिसकी शेप आधे चांज जैसी होती है और इसमें मीठा नारियल और गुड़ भरा होता है. यह गुजिया जैसी दिखती है, लेकिन इसका अपना एक अलग स्वाद है. 

