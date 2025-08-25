scorecardresearch
 

Ganesh Chaturthi 2025: भोग में जरूर ट्राई करें ये 4 ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन रेसिपीज, खुश हो जाएंगे बप्पा

Ganesh Chaturthi 2025: इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी. पूरे भारत में मनाया जाने वाले यह पर्व महाराष्ट्र के खास त्योहारों में से एक है. गणपति बप्पा के स्वागत के लिए महाराष्ट्र में खास तैयारी रहती है. आज हम आपको इस आर्टिकल में गणेश चतुर्थी के पर्व पर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली कुछ खास व्यंजन बताने वाले हैं.

गणेश चतुर्थी पर बनाएं कौन सी महाराष्ट्रीयन रेसिपी? (Photo: AI Generated)
भारतवर्ष में जन्माष्टमी की धूम अभी खत्म ही हुई थी कि सभी भगवान गणेश के जन्मोत्सव की तैयारियों जुट गए हैं. हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की. गणपति बप्पा के आने की खबर मात्र से ही लोगों में उत्साह भर जाता है. घर-घर में रौनक, सजावट और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल जाती है. इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी. पूरे भारत में मनाया जाने वाले यह पर्व महाराष्ट्र के खास त्योहारों में से एक है. गणपति बप्पा के स्वागत के लिए महाराष्ट्र में खास तैयारी रहती है. वहां के कुछ व्यंजन इतने लाजवाब होते हैं कि बिना इन्हें बनाए या खाए त्योहार अधूरा सा लगता है.

तो आज हम आपको इस आर्टिकल में गणेश चतुर्थी के पर्व पर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली कुछ खास व्यंजन बताने वाले हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. चलिए जानते हैं इन पारंपरिक महाराष्ट्रीयन डिशेज के बारे में.

1. थालीपीठ: थालीपीठ एक स्वादिष्ट मल्टीग्रेन चपाती है जिसे बाजरा, ज्वार और गेहूं जैसे अलग-अलग आटों से बनाया जाता है. इसमें जीरा, धनिया और हरी मिर्च का तड़का लगाया जाता है. आमतौर पर इसे मक्खन या दही के साथ परोसा जाता है. 

2. बटाटा भाजी: बटाटा भाजी एक पारंपरिक/ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन व्यंजन है, जो  सरसों, करी पत्ते और हल्दी के साथ पकाई गई सूखी आलू की करी है. ये एक आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपी है, जिसे आप त्योहारों पर बनाकर उन्हें खास बना सकते हैं.

3. मसाले भात: मसाले भात एक मसालेदार चावल से बनाई जाने वाली रेसिपी है, जो सुगंधित मसालों, सब्जियों और भुनी हुई मूंगफली से बनाया जाता है. यह एक ऐसी रेसिपी है, जो एक ही बर्तन में आसानी से बन जाती है. यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है.  

4. आम्रखंड: आम्रखंड दही और आम के गूदे से बनी एक मीठी और मलाईदार मिठाई है. यह पारंपरिक श्रीखंड का एक रूप है, जिसमें आम को मिक्स करके इसे और स्वादिष्ट बनाया जाता है.

