scorecardresearch
 

Feedback

Ganesh Chaturthi 2025: मोदक ही नहीं, ये 4 मिठाइयां-फल भी गणपति बप्पा को हैं प्रिय, प्रसाद में चढ़ाकर पाएं आशीर्वाद

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी 2025 पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मोदक के साथ-साथ लड्डू, खीर और केले का भोग भी खास माना जाता है. जानें बप्पा की पसंदीदा मिठाइयों की पूरी लिस्ट.

Advertisement
X
गणपती बप्पा को पसंद हैं मोदक के अलावा 4 मिठाइयां (Photo: AI Generated)
गणपती बप्पा को पसंद हैं मोदक के अलावा 4 मिठाइयां (Photo: AI Generated)

Ganesh Chaturthi Bhog 2025: 'गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया...!' विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम के इन जयकारों से आज पूरा देश गूंज उठा है. सबका पसंदीदा गणेशोत्सव आज (27 अगस्त 2025) शुरू जो हो गया है. जी हां, आज गणेश चतुर्थी है और बप्पा सबके घरों में भ्रमण करने के लिए धरती पर आ पहुंचे हैं.  गणेश चतुर्थी से बहुप्रतीक्षित 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हो गया है और हर तरफ उत्सव का माहौल है. इस उत्सव को और भी खास बनाने वाली एक बात है भगवान गणेश का मिठाइयों के प्रति गहरा प्रेम.

हिंदू पौराणिक कथाओं में, भगवान गणेश को प्यार से 'मोदप्रिय' कहा जाता है, जिसका मतलब 'मोदक प्रिय' है. ऐसा माना जाता है कि 21 मोदक चढ़ाने से भगवान गणेश और भगवान शिव दोनों प्रसन्न होते हैं. यही कारण है कि भक्त इन दस दिनों में बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए तरह-तरह की मिठाइयां बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं? मोदक के अलावा, कई और मीठे व्यंजन भी हैं जो बप्पा के पसंदीदा माने जाते हैं. चलिए जानते हैं कौन से व्यंजन भगवान गणेश को मोदक की तरह ही प्रिय हैं.

1. मोतीचूर के लड्डू: गणेशजी का लड्डूओं के प्रति प्रेम पौराणिक है. वास्तव में, भगवान गणेश की लगभग हर मूर्ति या तस्वीर में उन्हें हाथ में लड्डू लिए हुए दिखाया जाता है, जो समृद्धि और आनंद का प्रतीक है. ऐसे में गणेश चतुर्थी के मौके पर आप भगवान को लड्डू का भोग लगा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Shilpa Shetty Glamorous Look (Photo: Instagram/@theshilpashetty)
शिल्पा शेट्टी का किलर इंडो-वेस्टर्न लुक, मैरून साड़ी और गोल्डन हील्स में लगीं ग्लैमरस 
Ganesh Chaturthi Bhog 2025
गणेशोत्सव पर बनाएं अलग-अलग तरह के मोदक, जानें ये आसान और टेस्टी रेसिपीज 
Improve Running Speed
How to Improve Running: रनिंग स्पीड बढ़ाने के 5 आसान तरीके, कुछ ही समय में बढ़ जाएगी परफॉर्मेंस 
turmeric not good for kidney if taken more in quantity
हल्दी और Kidney हेल्थ: डॉक्टर ने बताई कितनी सही मात्रा? 
Ganesh Chaturthi Bhog 2025
बप्पा को खुश करने के लिए लगाइए ये 5 खास भोग, मिलेगा आशीर्वाद  
Advertisement

2. मुरमुरे के लड्डू: एक कथा के अनुसार, जब भगवान गणेश एक बार कुबेर के महल में भोजन करने गए, तो वे बार-बार और भोजन मांगते रहे और संतुष्ट नहीं हुए. आखिर में, भगवान शिव ने कुबेर जी को भक्तिपूर्वक मुरमुरे का भोग लगाने का सजेशन दिया. जैसे ही गणेश ने इसे खाया, उनकी भूख मिट गई. तब से, मुरमुरे और गुड़ के लड्डू बप्पा को भोग लगाने के लिए विशेष माने जाते हैं.

3. खीर: ज्यादातर हर त्योहार पर घरों में बनने वाली मीठी, मलाईदार खीर भी भगवान गणेश को बहुत ज्यादा प्रिय है. खीर गणेश भगवान का एक और पसंदीदा व्यंजन है. गणेश चतुर्थी पर, बसुंदी, पाला उंद्रालु और पाला थालिकलु जैसी खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है.

4. केले: भगवान गणेश को केले भी बहुत पसंद हैं. दरअसल, बंगाली परंपरा में, उन्हें कोला बौ (केले के पेड़) से विवाहित माना जाता है. इसलिए केले का भोग और केले की माला गणेश पूजा का एक बहुत ही जरूर हिस्सा माना जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement