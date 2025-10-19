Diwali Special Sweets: घर पर आसानी से बनाएं दिवाली की ये खास गुड़ वाली मिठाई, खाते ही चॉकलेट भूल जाएंगे बच्चे!

दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और रंगों का नहीं, बल्कि टेस्टी मिठाइयों और स्नैक्स का भी है. हर घर में मिठाइयों की खुशबू और चाशनी की मिठास त्योहार की रौनक बढ़ाती है, लेकिन आजकल लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक खास हेल्दी दिवाली रेसिपी शेयर की है, जिसे बनाना बहुत आसान है और यह ‘सुपर सीड्स चिक्की’ हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है.
सुमन का मानना है कि त्योहारों में भी हेल्दी ऑप्शन्स को अपनाना जरूरी है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली कई मिठाइयां अधिक चीनी और फैट से भरी होती हैं. जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, उन्होंने यह रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की है जो स्वाद के साथ सेहत भी बनाये रखना चाहते हैं. सुपर सीड्स चिक्की न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसमें कद्दू के बीज, तिल और फ्लैक्स जैसे सुपरफूड सीड्स शामिल हैं जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर हैं.
ये रेसिपी खास तौर पर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है, क्योंकि यह एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है और हल्की मिठास के साथ हेल्थ का भी ख्याल भी रखती है. दिवाली के मौके पर इसे घर पर बनाना आसान है और सिर्फ 40 मिनट में तैयार हो जाती है.