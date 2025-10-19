scorecardresearch
 

Diwali Special Sweets: घर पर आसानी से बनाएं दिवाली की ये खास गुड़ वाली मिठाई, खाते ही चॉकलेट भूल जाएंगे बच्चे!

इस दिवाली हेल्दी सुपर सीड्स चिक्की बनाएं. सुमन अग्रवाल की रेसिपी में कद्दू के बीज, तिल, फ्लैक्स और गुड़ शामिल है और ये टेस्टी और हेल्दी दोनों ही है. इस दिवाली ये आसान, जल्दी बनने वाली और पूरे परिवार के लिए परफेक्ट मिठाई होने वाली है.

दिवाली पर घर पर ही हेल्दी टेस्टी मिठाइयां बनाएं (Photo: AI-generated)
दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और रंगों का नहीं, बल्कि टेस्टी मिठाइयों और स्नैक्स का भी है. हर घर में मिठाइयों की खुशबू और चाशनी की मिठास त्योहार की रौनक बढ़ाती है, लेकिन आजकल लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक खास हेल्दी दिवाली रेसिपी शेयर की है, जिसे बनाना बहुत आसान है और यह ‘सुपर सीड्स चिक्की’ हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है.

सुमन का मानना है कि त्योहारों में भी हेल्दी ऑप्शन्स को अपनाना जरूरी है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली कई मिठाइयां अधिक चीनी और फैट से भरी होती हैं. जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, उन्होंने यह रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की है जो स्वाद के साथ सेहत भी बनाये रखना चाहते हैं. सुपर सीड्स चिक्की न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसमें कद्दू के बीज, तिल और फ्लैक्स जैसे सुपरफूड सीड्स शामिल हैं जो प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर हैं.

ये रेसिपी खास तौर पर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है, क्योंकि यह एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है और हल्की मिठास के साथ हेल्थ का भी ख्याल भी रखती है. दिवाली के मौके पर इसे घर पर बनाना आसान है और सिर्फ 40 मिनट में तैयार हो जाती है. 

सुपर सीड्स चिक्की बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • कद्दू के बीज
  • गुड़
  • सफेद तिल
  • फ्लैक्स सीड्स
  • काले तिल

बनाने का तरीका

  • गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • एक पैन में गुड़ को जल्दी से पिघलाएं और बीच-बीच में हिलाते रहें.
  • जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए, उसमें सीड्स डालें.
  • जल्दी से मिक्स करें और इसे ग्रीस की हुई ट्रे में फैलाएं.
  • ठंडे पानी से हाथ गीले करके अपनी पसंद का डिजाइन चिक्की बनाएं.

सीड्स से मिलने वाले फायदे

  • कद्दू के बीज में प्रोटीन, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं.
  • गुड़ प्राकृतिक मिठास के साथ आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सिडेंट्स देता है, जिससे खून की कमी और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं में मदद मिलती है.
  •  सफेद और काले तिल में कैल्शियम, फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो दिल और हड्डियों के लिए बेहतरीन हैं.
  • फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर का अच्छा सोर्स हैं, जो हार्ट हेल्थ, वजन कंट्रोल और डाइजेशन सुधारने में मदद करते हैं. 
