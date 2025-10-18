Diwali Special Sweets: इस दिवाली घर पर बनाएं आगरा का मशहूर पानवाला पेठा! दोस्तों और परिवार को खूब आएगा पसंद

दिवाली का त्योहार सिर्फ दीयों की रौशनी और घर की सजावट करने का ही नहीं है, बल्कि स्वाद और मिठास का भी है. इन दिनों सभी घरों में मिठाइयों की खुशबू और स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, जो त्योहार के आनंद को दोगुना कर देते हैं. अगर आपको भी खाना पकाने का शौक है और आप भी दिवाली पर अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाना पसंद करते हैं तो इस बार आप कुछ नया, मजेदार और हटके ट्राई कर सकती हैं. घर पर पानवाला पेठा बनाकर आप दिवाली में अलग ही मिठास घोल सकते हैं. ये बनाने में है और देखने में भी बहुत सुंदर है. ये खाकर हर बाइट में आपको मिठास और फ्रेशनेस मिलेगी, जो खाने वाले को बस यही कहने पर मजबूर करेगी कि 'वाह, क्या स्वाद है!' चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं पानवाला पाठे.



इंग्रेडिएंट्स

पेठा के लिए:

पानवाला पेठा फल या तरबूज का छिलका: 1 बड़ा फल

ग्रीन फूड कलर: थोड़ी मात्रा (इच्छानुसार)

पानी: उबालने के लिए

चाशनी के लिए

चीनी: 1 कप

पानी: 2 कप (चीनी के लिए डबल पानी)

केवड़ा एसेंस: 1–2 चम्मच (ऑप्शनल)

इलायची पाउडर: ½ चम्मच (ऑप्शनल)

स्टफिंग के लिए

गुलकंद: 2–3 चम्मच

काजू: 1–2 चम्मच

बादाम: 1–2 चम्मच

पिस्ता: 1–2 चम्मच

पानवाला पेठा बनाने का आसान तरीका:

1. पेठा बनाने के लिए पेठे का फल या तरबूज के छिलके का इस्तेमाल करें. सबसे पहले फल को बीच से काटें और नरम हिस्सा निकाल दें. फिर इसे पतली स्लाइस में काटें. ट्रायंगल शेप में काटने से ये दिखने और खाने में अच्छा लगता है.

2. पैन में पानी गर्म करें और उसमें कटा हुए पेठा डालें. हाई फ्लेम पर 5–7 मिनट तक उबालें. अगर आप चाहें तो थोड़ा हरा फूड कलर डाल सकते हैं. उबलने के बाद पेठा ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए.

3. एक कप चीनी और डबल पानी मिलाकर गरम करें. इसे चिपचिपा बनाएं, ताकि तार न बने. उबले पेठे को इस चाशनी में डालें और 5–7 मिनट तक उबालें. स्वाद बढ़ाने के लिए केवड़ा एसेंस या इलायची पाउडर डाल सकते हैं.

4. गुलकंद में काजू, बादाम और पिस्ता मिलाकर पेठा में भरें.



5. स्टफिंग भरने के बाद ऊपर से लौंग लगाएं, ताकि स्टफिंग बाहर न निकले. सारे पानपेठा इसी तरह तैयार करें.

6. आपका पानवाला पेठा तैयार है. इसे त्योहार पर दोस्तों और परिवार के साथ खाएं और मजा लें.

---- समाप्त ----