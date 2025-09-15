Chocolate Sandwich: घर पर झटपट बनाएं ये स्वीट चॉकलेट सैंडविच, चॉकलेट लवर्स के लिए है परफेक्ट स्नैक

अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं, तो ये मजेदार ट्रीट आपको जरूर पसंद आएगी. चॉकलेट सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद हर बाइट में चॉकलेट लवर को खुश कर सकता है. बाहर से ब्रेड गोल्डन और क्रिस्पी होती है, जबकि अंदर गरम, पिघली हुई चॉकलेट जैसे ही आपकी जीभ को छूती है तो मजा दोगुना कर देती है. इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है. कुछ आसान सी चीजों के साथ ही आप कुछ ही मिनटों में ये टेस्टी सैंडविच तैयार कर सकते हैं. जब भी आपका मन मीठा खाने का हो या कुछ अलग ट्राय करने का, ये सैंडविच आपके मूड को तुरंत अच्छा कर देगा. चलिए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स:

2 सैंडविच (ब्रेड के 4 स्लाइस) बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए:

ब्रेड स्लाइस (सफेद, ब्राउन या मल्टीग्रेन)- 4

चॉकलेट शेविंग्स या चिप्स- 4 बड़े चम्मच

टोस्ट करने के लिए मक्खन (या थोड़ा घी)- 2 छोटे चम्मच

चॉकलेट सॉस (सर्व करने के लिए)- 2 बड़े चम्मच

बनाने का तरीका:

1. अपनी पसंद की चॉकलेट को कद्दूकस कर लें या छोटे टुकड़ों में काट लें. चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं. इन्हें पिघलाकर चॉकलेट सॉस बना लें.

2. ब्रेड का एक स्लाइस लें और उस पर चॉकलेट सॉस फैलाएं. ऊपर से दूसरा स्लाइस रख दें. अगर चाहें तो अंदर थोड़ा मक्खन या चॉकलेट सॉस भी लगा सकते हैं, इससे स्वाद और रिच हो जाएगा.

3. नॉन-स्टिक पैन को मीडियम आंच पर गरम करें. थोड़ा सा मक्खन या घी डालें. गरम होने पर सैंडविच को पैन में रखें.

Advertisement

4. सैंडविच को एक तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेकें. फिर धीरे से पलटें और दूसरी तरफ भी इसी तरह सेकें. ध्यान रखें कि दोनों तरफ गोल्डन लेयर बने और अंदर की चॉकलेट अच्छे से पिघल जाए.

5. जब दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तो पैन से निकाल लें. गरमागरम परोसें. ऊपर से चाहें तो चॉकलेट सॉस डालें या चॉकलेट के टुकड़े छिड़कें.



---- समाप्त ----