स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बो हैं चुकंदर-आलू कटलेट्स, बड़ों से लेकर बच्चों तक को आएंगे पसंद

चुकंदर कटलेट एक हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक है जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है. चुकंदर, आलू और ओट्स से बने ये कटलेट फाइबर और एनर्जी से भरपूर है. इसे आप शाम के स्नैक या बच्चों के टिफिन में आसानी से बना सकते हैं.

चुकंदर कटलेट्स बनाने के लिए आपको महज 3 चीजों और मसालों की जरूरत पड़ेगी. (Photo: AI Generated)
Beetroot Cutlet Recipe: कौन कहता है कि हेल्दी खाना बोरिंग होता है? बहुत से ऐसे हेल्दी फूड्स हैं, जो आपकी सेहत के साथ ही आपके स्वाद को भी एलिवेट कर सकते हैं. इन्हीं में से एक चुकंदर कटलेट्स भी होते हैं, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मुलायम होते हैं. ये देखने में ऐसे होते हैं किसी का भी मन ललचा जाए. कहना गलत नहीं होगा कि ये स्वाद और सेहत का परफेक् कॉम्बो है, जो ना केवल बड़ों को पसंद आएगा बल्कि बच्चों भी शौक से खाएंगे.

चुकंदर, आलू और ओट्स (या ब्रेडक्रम्ब्स) से तैयार ये कटलेट्स फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हैं. ये पेट भी भरते हैं, एनर्जी भी देते हैं और सबसे बढ़िया बात इन्हें खाने के बाद किसी तरह का गिल्ट भी नहीं होता. आप इन्हें बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं. तो अगली बार जब कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन करे, तो इन रंग-बिरंगे चुकंदर कटलेट्स को जरूर ट्राय करें. चलिए जानते हैं इन्हें बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स:

  • 1 कप कद्दूकस किया हुआ चुकंदर 
  • 1 उबला हुआ आलू
  • 2 बड़े चम्मच ओट्स या ब्रेडक्रम्ब्स
  • ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
  •  ½ छोटा चम्मच चाट मसाला
  •  स्वादानुसार नमक
  • हल्का तलने के लिए तेल

बनाने का तरीका:

1. एक बड़े बाउल में कसा हुआ चुकंदर, उबला और मसला हुआ आलू, ओट्स (या ब्रेडक्रम्ब्स), जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक डालें. अब सब चीजों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि एक मिश्रण बन जाए.

2. अब इस मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लें और हाथ से गोल, हल्के चपटे कटलेट बना लें. ध्यान रखें कि कटलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए और टूटें नहीं.

3. अब एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें. जब तेल गरम हो जाए, तो कटलेट डालें और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लें.

4. गरम-गरम कटलेट प्लेट में निकालें. इन्हें पुदीने की चटनी या ठंडी दही की डिप के साथ खाएं.

