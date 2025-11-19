scorecardresearch
 

People Who Should Not Eat Papaya: इन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है पपीता, खाने से पहले जान लें रिस्क

People Who Should Not Eat Papaya: पपीता बहुत हेल्दी फल है, लेकिन हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है. प्रेग्नेंट महिलाएं, दिल के मरीज, लेटेक्स एलर्जी वाले, किडनी स्टोन या पेट की समस्याओं वाले लोग इसे सीमित मात्रा में ही खाएं. जानिए कौन-कौन लोग पपीता खाने से बचें और सुरक्षित तरीके से इसका लाभ उठाएं.

किडनी की बीमारी वाले लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए. (Photo: AI Generated)
किडनी की बीमारी वाले लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए. (Photo: AI Generated)

People Who Should Not Eat Papaya:  पपीता बहुत हेल्दी फल माना जाता है. इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम और पपेन नाम का एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. पपीता खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सूजन कम होती है, स्किन और आंखों की हेल्थ भी अच्छी रहती है. आप इसे सीधे खा सकते हैं, सलाद या स्टर-फ्राई में डाल सकते हैं, या स्मूदी और जूस में भी मिला सकते हैं. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स से लेकर सोशल मीडिया इंफ्युएंसर्स तक सभी को पपीता खाने की सलाह देते हैं. सुनने में तो ये बढ़िया लगता है, लेकिन पपीता हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है. कुछ लोगों को इसे कम या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. आइए जानते हैं कौन-कौन से लोगों को पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.  

1. प्रेग्नेंट महिलाएं: अधपका या कच्चा पपीता खाने से बचें. इसमें लेटेक्स और पपेन होता है, जो गर्भाशय को सिकोड़ सकता है और समय से पहले डिलिवरी का खतरा बढ़ा सकता है. सुरक्षित प्रेग्नेंसी के लिए पपीते का सेवन सीमित करें या डॉक्टर से सलाह लें.

2. इर्रेगुलर हार्ट बीट वाले लोग: पपीते में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सेंसिटिव लोगों में हार्ट बीट को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आपका दिल कभी एबनॉर्मल से धड़कता है, तो पपीता खाने में सावधानी बरतें.

3. लेटेक्स एलर्जी वाले लोग: अगर आपको लेटेक्स से एलर्जी है, तो पपीता खाने से बचें. इससे छींक, आंखों से पानी आना, स्किन पर चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

4. किडनी की पथरी वाले लोग: पपीते में विटामिन सी ज्यादा होता है, जो पथरी बढ़ा सकता है या मौजूदा पथरी को बड़ा कर सकता है. इसलिए पथरी वाले लोग पपीता सीमित मात्रा में ही खाएं.

5. पेट की समस्याओं वाले लोग: पपीते में फाइबर और पपेन ज्यादा होता है. इससे पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स, अल्सर या IBS जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. सेंसिटिव पेट वाले लोग पपीता कम या बिल्कुल न खाएं.

पपीता बहुत पौष्टिक फल है और हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. गर्भवती महिलाएं, दिल के मरीज, लेटेक्स एलर्जी वाले, पथरी वाले और पेट की समस्याओं वाले लोग इसे सीमित मात्रा में खाएं या डॉक्टर की सलाह लें. अपने शरीर को समझकर और सही जानकारी लेकर ही पपीते का आनंद लें.

