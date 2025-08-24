ग्लोइंग स्किन चाहिए? तो रोज खाएं ये 5 वेजिटेरियन चीजें जो देती हैं विटामिन E

चमकदार स्किन सिर्फ क्रीम या सीरम से नहीं बनती है. असल में ये आपकी सेहतमंद लाइफस्टाइल और सही खाने-पीने से आती है. हमारे खाने में मौजूद विटामिन E एक छोटा लेकिन बहुत अहम रोल निभाता है, जो आपकी स्किन को नुकसान से बचाता है, उसे सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा कर देता है. सबसे अच्छी बात ये है कि विटामिन E के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं, बल्कि वेजिटेरियन चीजें आपकी त्वचा को खूबसूरती का तोहफा दे सकती हैं. चलिए जानते हैं 5 ऐसी सब्जियों और नट्स के बारे में जो आपकी स्किन के लिए वरदान हैं.

1. बादाम

बादाम विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत हैं. लगभग 20 बादाम आपकी रोज़ाना की जरुरत का आधा हिस्सा पूरा कर देते हैं. साथ ही इसके हेल्दी फैट्स आपकी स्किन को मुलायम और लचीला बनाते हैं. इन्हें सुबह भिगोकर या चाय के साथ भूने और थोड़ा नमक डालकर खाएं. आप इन्हें चटनी में पीसकर या दलिया में डालकर भी रोज खा सकते हैं. लगातार सेवन करने पर कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन में निखार दिखने लगेगा.

2. सूरजमुखी के बीज- छोटे लेकिन ताकतवर सूरजमुखी के बीज विटामिन E से लबालब होते हैं. सिर्फ दो चम्मच सूरजमुखी के बीज आपकी रोज की आधी विटामिन E की जरूरत पूरी कर सकते हैं. ये मैग्नीशियम और सेलेनियम भी देते हैं, जो बालों और नाखूनों को मजबूत करते हैं. इन्हें सलाद या सूप पर छिड़क कर खाएं, दही में मिलाकर शहद के साथ खाएं.

3. पालक- पालक आयरन के लिए तो मशहूर है, लेकिन इसका विटामिन E आपको ग्लोइंग स्किन देने में मदद करता है. एक कप पका हुआ पालक रोजाना की जरुरत का लगभग 20% विटामिन E देता है. इसे टमाटर, नींबू या इमली के साथ खाने से बेहतर अवशोषण होता है. आप इसे दाल में डाल कर या अपने फ्रूट स्मूदी में मिलाकर रोज़ खा सकते हैं.

4. एवोकाडो- एवोकाडो आजकल खूब पसंद किया जाता है, और ये वास्तव में आपके लिए सही विकल्प है. विटामिन E और हेल्दी फैट्स से भरपूर एवोकाडो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. आधा एवोकाडो आपको 15% रोजाना विटामिन E की जरूरत देता है. इसे टोस्ट पर नींबू, चुिल्ली के साथ डालकर, सलाद में मिलाकर या मीठे चीजों में इस्तेमाल करें.

5. मूंगफली- मूंगफली विटामिन E और प्रोटीन देती है, जो आपकी स्किन को अपनी मरम्मत करने में मदद करते हैं. बिना चीनी वाली मूंगफली बटर के दो चम्मच रोजाना 10% विटामिन E देते हैं. इसे टोस्ट पर लगाकर, स्मूदी में डालकर या कटे हुए सेब के साथ खाया जा सकता है. आप इसे भुने हुए मूंगफली के रूप में पोहा या इडली की चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

