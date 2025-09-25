scorecardresearch
 

Healthy Diet: चाहते हैं हेल्दी और फिट रहना! डाइट में शामिल करें डॉक्टर के बताएं इन सब्जियों को

Healthy Diet: आज हम आपको AIIMS डॉक्टर के बताए कुछ सब्जियों के नाम बताने जा रहे हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखकर हेल्दी और फिट रहने में आपकी मदद कर सकती हैं.

सब्जियां, जो हेल्दी रहने में आपकी मदद कर सकती हैं (Photo-AI generated)

हेल्दी और फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट बेहद जरूरी है. लेकिन अक्सर हम अपने खाने में सब्जियों की मात्रा पर ध्यान नहीं देते. सब्जियां न सिर्फ पेट और लिवर के लिए फायदेमंद होती हैं, बल्कि ये ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म, हार्ट और इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाती हैं. AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने 8 ऐसी सब्जियों के बारे में बताया है जिन्हें रोजाना खाने से कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं. तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी सब्जियां हैं और इनके क्या-क्या फायदे हैं.

ब्रोकली

ब्रोकली सूजन कम करने में मदद करती है. इसमें मौजूद सुल्फोराफेन लिवर डिटॉक्स और हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा होता है.

चुकंदर

चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं और इसमें पाया जाने वाला बीटाइन लिवर और डाइजेशन को हेल्दी रखने में मदद करता है

शकरकंद

शकरकंद में फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं और डाइजेशन को हेल्दी रखते हैं.

 पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक जैसी हरी सब्जियां मैग्नीशियम, फोलेट और प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर होती हैं, जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं.

ब्रसेल्स स्प्राउट्स (छोटी गोभी)

ब्रसल स्प्राउट फाइबर और कुछ ऐसे कंपाउंड्स से भरपूर होते हैं जो कोलोन कैंसर के रिस्क को कम करते हैं. इन्हें भूनकर खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे स्वाद भी बढ़ता है और न्यूट्रिशन भी बना रहता है.

गाजर

गाजर में कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जो स्किन और आंखों के लिए फायदेमंद हैं. साथ ही इसमें मौजूद फाइबर प्रीबायोटिक की तरह काम करता है और अच्छे गट बैक्टीरिया को फीड करता है.

 करेला

करेला या बिटर मेलन ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेहतरीन है. इसमें खास पौधों से बनने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पेट और मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखते हैं.
 
फूलगोभी

फूलगोभी दिमाग और लिवर के लिए बहुत जरूरी है. इसमें कोलाइन होता है और यह कम कैलोरी वाली सब्जी है.

