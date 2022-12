Kashmiri Wazwan Dish: बहुत आसान है मटन से बनने वाली इस स्वादिष्ट डिश की रेसिपी, कश्मीर की आलीशान दावतों में खास होती है सर्व

Rista Recipe: अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो कश्मीर में होने वाली आलीशान दावत आपके लिए जन्नत होगी. कश्मीरी शादियों में एक से बढ़कर एक नॉनवेज डिश तैयार की जाती हैं, जिसे वाजवान कहते हैं. कश्मीरी वाजवान में शामिल होने वाली कई स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी हम आपको बता चुके हैं. इसी को जारी रखते हुए आज हम आपके लिए रिस्ता की रेसिपी लेकर आए हैं. मटन को मिंस्ड करके इसे तैयार किया जाता है.

मटन मिंस्ड के लिए सामग्री-

2 किलो मटन

आधा चम्मच नमक

5-6 काली मिर्च के दाने

1 कटोरी फैट

2 भुनी हुई प्याज का पेस्ट

2 दाल चीनी स्टिक

4 लौंग

4 इलायची

8 बड़ी इलायची

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा चम्मच जिंजर पाउडर

आधा कप घी

आधा चम्मच नमक

How to make Rista in Kashmiri Wazwan Style: कश्मीरी वजवान रिस्ता बनाने की विधि:

रिस्ता बनाने के लिए सबसे पहले 2 किलो मटन को अच्छे से धो लेंगे. फिर इसे सिल बट्टे पर कूटना शुरू करेंगे. अगर आपके पास सिल बट्टा नहीं है तो आप फूड प्रोसेसर में भी मटन को मिंस्ड सकते हैं. मटन को आपको काफी देर तक कूटना है जब तक यह एक पेस्ट का रूप ना ले ले.



जब मटन थोड़ा पतला होना शुरू हो जाए तो इसमें आधा चम्मच नमक, 5-6 काली मिर्च के दाने डालकर फिर से कूटेंगे. जब आप मटन को कूट रहे होंगे तो इसमें सफेद हिस्सा नजर आएगा इसको निकालकर अलग कर दें. इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी फैट मिलाएंगे और कूटना जारी रखेंगे. यह प्रोसेस टाइम टेकिंग है लेकिन बेहतर टेक्सचर के लिए इसे अच्छे से समय देकर कूटें.



अब हम मटन की छोटी-छोटी बॉल्स बना लेंगे और एक पानी भरे भगोने में डालते जाएंगे. इसके बाद भगोने को गैस पर चढ़ाएंगे और उबाल लेंगे. भगोने में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 5 काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक भी मिला दें. इसके बाद इसे उबाल लें. 10-15 मिनट बाद इसे चेक करें. इस दौरान फ्लेम को लो ही रखें.



अब मिश्रण को निकालकर एक कुक में डाल दें और इसमें 2 भुनी हुई प्याज का पेस्ट, 2 दाल चीनी स्टिक, 4-5 इलायची, 4 लौंग, 4 बड़ी इलायची, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जिंजर पाउडर, आधा कप घी, आधा चम्मच नमक डालकर 3-4 सीटी लगा दें. आपका रिस्ता बनकर तैयार है. इसका चावल के साथ लुत्फ उठाएं.