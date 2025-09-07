ब्लैक राइस, रेड राइस या ब्राउन राइस: कौन सा चावल करेगा वजन घटाने में आपकी मदद?

चावल हम भारतीयों का पसंदीदा खाना है, लेकिन कई लोग इस डर से इसे नहीं खाते कि चावल खाने से वजन बढ़ जाएगा. जबकि सच यह है कि वजन बढ़ने के डर से चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही चावल चुनने की जरूरत है. कुछ चावल में फाइबर और न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है . ऐसे में आज हम आपको चावल के अलग-अलग प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि वजन घटाने के लिए कौन सा चावल ज्यादा बेहतर है.

रेड राइस

रेड राइस फाइबर से भरपूर होता है और इसमें एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. ज्यादा फाइबर होने की वजह से यह डाइजेशन को भी बेहतर रखता है और ओवरईटिंग से बचाता है. इसलिए वजन कम करने के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.

ब्राउन राइस

ब्राउन राइस वजन घटाने वालों का फेवरेट है. यह पॉलिश नहीं किया जाता, इसलिए इसकी ब्रान लेयर बनी रहती है, जिसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) भी कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और फैट बर्न करने में मदद करता है.

ब्लैक राइस

ब्लैक राइस, जिसे फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है. इसमें मौजूद ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सूजन को कम करते हैं जो मोटापे से जुड़ी होती है. भले ही यह आसानी से हर जगह न मिले, लेकिन वजन कंट्रोल करने के लिए इसे सबसे बेस्ट माना जाता है.

फिर वजन कम करने के लिए कौन-सा चावल खाएं?

अगर आपका मकसद वजन कम करना है तो ब्लैक राइस या रेड राइस सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं. ब्राउन राइस भी एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है. वहीं सफेद चावल कभी-कभी खाए जा सकते हैं, लेकिन वजन घटाने के लिए इन्हें रोजाना खाना सही नहीं है.

