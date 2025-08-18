scorecardresearch
 

वजन कम करने में मदद कर सकती हैं ये 5 ड्रिंक्स, रोज सुबह पीने से मिलेगी मदद

कुछ ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है. लेकिन याद रखें, किसी भी चीज का ज्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए इन्हें अलग-अलग दिनों में लें.

फ्रूट जूस को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फ्रूट जूस में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है. ऑरेंज जूस के एक गिलास में लगभग 110 कैलोरी होती है वहीं, सेब के जूस के एक गिलास में भी लगभग 110 कैलोरी ही होती हैं. ऐसे में ये दोनों ड्रिंक हेल्दी हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा काफी होती है. इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इन जूस का सेवन सीमित करना चाहिए. कुछ ऐसी ड्रिंक्स भी हैं जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद हैं बल्कि वजन घटाने में भी मदद करते हैं. हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे है जिन्हें रोजाना सुबह पीने से आप अपना वजन घटा सकते हैं.

पहली ड्रिंक गर्म पानी में नींबू. यह बहुत प्रसिद्ध है कि सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से वजन कम होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गिलास नींबू पानी में मात्र 6 कैलोरी होती हैं? यह आपको भूख कम करने में मदद करता है और ओवरईटिंग से बचाता है. नींबू पानी आप सीधे गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर या फिर शहद, पुदीना या हल्दी मिलाकर पी सकते हैं. इसका सेवन गर्म पानी में करना ज्यादा प्रभावी होता है.

दूसरी ड्रिंक है तुलसी अर्क. तुलसी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे वजन घटाने में आसानी होती है. बाजार में कई तुलसी अर्क उपलब्ध हैं. आप इसे पानी या चाय में डालकर रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं.

तीसरी ड्रिंक सौंफ का पानी है. सौंफ न केवल अपच और पेट फूलने की समस्या दूर करता है, बल्कि यह विटामिन और मिनरल्स के अवशोषण में मदद करता है. इसे बनाने के लिए आप एक चम्मच सौंफ को रातभर पानी में भिगो दें, सुबह इसे उबालकर छानकर पी सकते हैं.

चौथी ड्रिंक जीरा पानी है. आप जीरे को भी रातभर भिगोकर सुबह उबाल कर पी सकते हैं. यह पाचन में सुधार करता है और वजन कम करने में मदद करता है. अगर आपका पेट खराब हो तो भी यह बहुत फायदेमंद है.

पांचवी ड्रिंक है अजवाइन पानी. अजवाइन खाने के पाचन को बेहतर बनाती है जिससे वजन घटाने में मददगार होती है. आप इसे भी रातभर पानी में भिगोकर सुबह पी सकते हैं या सर्दियों में चाय में डालकर पी सकते हैं.

नींबू, तुलसी, सौंफ, जीरा और अजवाइन – ये सभी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, पाचन को सुधारते हैं और प्राकृतिक रूप से वजन कम करने में मदद करते हैं. इन्हें अपने आहार में शामिल करना एक स्वस्थ जीवनशैली की निशानी है. लेकिन याद रखें, किसी भी चीज का ज्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए इन्हें अलग-अलग दिनों में लें.

